Pippo Inzaghi si prende la sua rivincita sul Bologna e su Sinisa Mihajlovic (che lo aveva sostituito sulla panchina di Milan e Bologna dopo i due esoneri) e festeggia la seconda vittoria stagionale del suo Benevento, autore di una partenza fulminea e capace di dimenticare in fretta la cocente sconfitta di mercoledì scorso contro l’Inter. Un successo che mette in copertina due nomi: Gianluca Lapadula, match winner con un gol di rapina alla Pippo Inzaghi”, e Lorenzo Montipò, portiere della Strega autore di quattro interventi provvidenziali (tre sullo 0-0). Il Bologna, dal canto suo, deve fare mea culpa per le tantissime occasioni da gol sciupate fra il primo e il secondo tempo (clamoroso quelle capitate a Skov Olsen e Barrow) e maledire l’ennesima retroguardia ballerina. Per la 36esima partita consecutiva, infatti, i felsinei hanno subito almeno un gol in Serie A.

Il tabellino

Benevento-Bologna 1-0

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita (72' Tuia), Schiattarella, Hetemaj (62' Dabo); Iago Falque (72' Improta), Caprari (62' Sau); Moncini (15' Lapadula). All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (77' Vignato), Medel (19' Danilo), Tomiyasu, Hickey (67' Denswil); Svanberg (77' Sansone), Schouten; Skov Olsen (67' Orsolini), Soriano, Barrow, Palacio. All. Mihajlovic

Arbitro: Sozza di Seregno

RETI: 66' Lapadula

Assist: Sau (1-0)

NOTE: Ammoniti: Svanberg, Foulon

La cronaca in 7 momenti chiave

27’ MIRACOLO DI MONTIPO' SU BARROW! Il gambiano con una finta manda al bar Glik e Caldirola, entra in area si presenta a tu per tu con Montipò che però è bravissimo a non farsi saltare e a mettere il pallone in angolo.

39’ ANCORA MONTIPO’! Seconda parata da urlo in uscita del portiere giallorosso! Bel filtrante di Soriano che buca la difesa centrale e pesca il taglio di Skov Olsen che prova a scartare il portiere abilissimo a restare in piedi e neutralizzare il tiro senza convinzione del danese.

57’ TERZO PRODIGIO DI MONTIPO’! Barrow da destra centra alla grande per Skov Olsen che fallisce un rigore in movimento facendo fare un figurone al portiere del Benevento che col piedone neutralizza il tentativo del danese.

66, LAPADULA 1-0 BENEVENTO! Al primo vero tiro in porta, il Benevento passa: angolo di Sau dalla sinistra, Lapadula marcato da Hickey sguscia via allo scozzese e con un tocco sottomisura gonfia la rete.

69’ GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Dagli sviluppi di un corner da destra di Orsolini, De Silvestri con un braccio in maniera involontaria devia un pallone che Svanberg da due passi scaraventa in rete. Sozza, inizialmente convalida, poi richiamato dal VAR torna sui suoi passi e non convalida la rete.

81’ BARROW SFIORA L'1-1! Bel cross di Vignato col destro a pescare Barrow solo in area: Montipò, per una volta non è perfetto nell’uscita, e viene anticipato dal numero 99 che però non inquadra la porta di testa.

87’ QUARTA PARATA DI MONTIPO’! Sansone da sinistra si accentra e conclude col destro dal limite, il suo rasoterra passa fra una selva di gambe ma viene neutralizzato ancora dal numero uno del Benevento.

IL MOMENTO SOCIAL DEL MATCH

MVP

Lorenzo MONTIPO’ (Portiere Benevento): Se il Benevento porta a casa i tre punti e colleziona il primo clean sheet stagionale il merito è delle sue uscite attente e tempestive e di almeno quattro interventi salva-risultato. Lesto ad uscire sui piedi di Barrow, reattivo a murare il tentativo di Skov Olsen nel primo tempo, nella ripresa dice no ancora al danese e a Sansone. Monumentale.

FANTACALCIO

Promosso – Gianluca LAPADULA (Benevento): Non al meglio, piazza la zampata decisiva scaraventando in rete la prima palla utile ed eludendo la marcatura un po’ allegra del giovane Hickey.

Bocciato - Andreas SKOV OLSEN (Attaccante Bologna): Gli capitano sui piedi almeno tre occasionissime e le fallisce calciando spesso debolmente e con scarsa convinzione. Sciagurato.

Mihajlovic: "Bicchiere mezzo pieno? Conta il contenuto"

