Inter non gioca una partita ufficiale dal 14 marzo scorso, dalla vittoria in trasferta sul campo del Torino (Antonio Conte sta già facendo la conta di chi avrà a disposizione per la prossima di campionato, sul campo del Bologna (Handanovic potrà realmente tornare in campo. L'non gioca una partita ufficiale dal 14 marzo scorso, dalla vittoria in trasferta sul campo del per 2-1 ). Poi il rinvio di Inter-Sassuolo , visto le quattro positività in squadra, e la pausa per le Nazionali.sta già facendo la conta di chi avrà a disposizione per la prossima di campionato, sul campo del sabato 3 aprile ), ma dei giocatori fermati per covid solo capitanpotrà realmente tornare in campo.

Torna solo Handanovic?

Nei giorni immediatamente precedenti alla gara col Sassuolo, risultarono positivi al covid D'Ambrosio, Handanovic, Vecino e de Vrij. Da lì il rinvio della sfida contro gli emiliani e (l'iniziale) blocco dell'ATS ai Nazionali. Ma chi rientrerà contro il Bologna? Verosimilmente solo Handanovic potrà “essere della partita”, considerando che il primo tampone disponibile per certificare la sua negatività sarà effettuabile il 31 marzo. Dalle nuove procedure, infatti, si dovrà attendere 14 giorni per effettuare un nuovo tampone per verificare il negativizzarsi della malattia. Ecco che D'Ambrosio potrà farlo il giorno prima, il 30 marzo, ma si ritroverebbe ad avere pochi giorni di allenamento a disposizione per ritrovare la forma. Diverso, appunto, il discorso per Handanovic che fa il portiere e il non giocatore di movimento.

Quando faranno i tamponi?

Giocatore Data D'Ambrosio 30 marzo Handanovic 31 marzo De Vrij 1° aprile Vecino 1* aprile

Ranocchia in campo

Ancora peggio la situazione per de Vrij che potrà fare il tampone solo giovedì 1° aprile, due giorni prima della trasferta contro il Bologna. Impensabile, a quel punto, vedere l'olandese in campo al Dall'Ara. In tutto questo, è prevedibile anche un mini turnover da parte di Conte che dovrà far rifiatare qualche nazionale, considerando poi il recupero col Sassuolo fissato il 7 aprile. Insomma, anche in casa Inter c'è emergenza e al centro della difesa dovrebbe così partire da titolare l'ex capitano Ranocchia.

