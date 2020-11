26/05/19 – 29/11/20. 553 giorni (e due infortuni) dopo Leonardo Pavoletti torna al gol. E lo fa in grande stile: di tacco, in anticipo sul portiere. La prodezza dell’attaccante classe ’88 non basta, però, per regalare i tre punti al Cagliari che si fa recuperare dallo Spezia al 92’ con un calcio di rigore trasformato da Nzola. Di Francesco rimane undicesimo a quota 11, distanti solo un punto gli uomini di Italiano, protagonisti di un ottimo inizio di campionato con due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

Serie A Cagliari-Spezia: probabili formazioni e statistiche 27/11/2020 A 09:53

Il tabellino

CAGLIARI-SPEZIA 2-2 (primo tempo 0-1)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Carboni (dal 73’ Tripaldelli); Marin, Rog; Ounas (dal 77’ Faragò), Joao Pedro, Sottil; Pavoletti (dal 77’ Cerri). All. Di Francesco

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer (dal 46’ Sala), Terzi (dal 63’ Deiola), Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci (dall’85’ Piccoli), Estevez (dal 63’ Estevez); Farias, Nzola, Gyasi (dal 79’ Agudelo). All. Italiano

Arbitro: V. Marini

Gol: 35’ Gyasi, 51’ Joao Pedro, 59’ Pavoletti, 90'+2' Nzola (R)

Assist: Bastoni (0-1), Zappa (2-1)

Ammoniti: Ferrer, Terzi, Estevez, Chabot (S)



La cronaca in 6 momenti chiave

23’ MIRACOLO DI CRAGNO - Lancio lungo per Nzola: stop e passaggio interno per Farias. L'ex Cagliari tira di prima intenzione rasoterra, ma il portiere rossoblù si supera e para con la manona

35’ VANTAGGIO DELLO SPEZIA - Ha segnato Gyasi! Azione strepitosa di Bastoni sulla sinistra e tap-in, di piattone, dell'azzurro, al primo gol in Serie A. Vantaggio meritato dei liguri

51’ PAREGGIO DEL CAGLIARI - 1-1 firmato da Joao Pedro! Sesto gol per il brasiliano. Interno collo dell'attaccante rossoblù appena dentro l'area di rigore, Provedel smanaccia ma non può evitare che la palla entri in porta

59’ RADDOPPIO DEL CAGLIARI - Ha segnato Pavoletti dopo un anno e mezzo! Non metteva la sua firma da maggio 2019! Ounas lancia sul fondo Zappa che la mette dentro di prima, l'attaccante rossoblù anticipa Provedel di tacco e segna il 2-1

69’ OUNAS SI DIVORA IL 3-1 - Il Cagliari ricama calcio con Sottil che mette una palla molto invitante in mezzo, forte e rasoterra: il francese, in prestito dal Napoli, va in allungo, ma fallisce il tris a pochi passi dalla porta.

90'+2' PAREGGIO DELLO SPEZIA - Klavan atterra Piccoli in area di rigore. E' rigore: dal dischetto va Nzola che spiazza Cragno

Il momento social del match

Coppa Italia Coppa Italia, Parma, Spezia, Fiorentina e Cagliari agli ottavi 25/11/2020 A 20:48