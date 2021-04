Cagliari-Crotone, match della 29esima giornata della Serie A 2020-2021, andato in scena alla Sardegna Arena, si è concluso col punteggio di 0-2. Dopo tre sconfitte di fila (mai successo nella gestione Juric) si rialza il Verona in una partita sportivamente drammatica. Barak, su assist di Veloso, segna al 54' ma il Cagliari fa di tutto per agguantare il pareggio. Tante occasioni, un palo clamoroso colpito da Simeone e al 99' ci pensa Lasagna, in campo aperto, a fissare lo 0-2. Sardi sfortunati e terzultimi in classifica a meno uno dal Torino che, però, ha due gare da recuperare. Espulso Juric per proteste all'89'.

Classifiche e risultati

Serie A Napoli, pazzo 4-3 al Crotone. Ok Lazio e Atalanta, 2-2 Roma UN' ORA FA

Il tabellino

Cagliari-Verona 0-2

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan (61' Pereiro); Zappa, Nandez (72' Marin), Nainggolan, Duncan (82' Pavoletti), Lykogiannis (61' Asamoah); Joao Pedro, Cerri (61' Simeone). All. Semplici

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (78' Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (54' Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak (67' Bessa), Zaccagni (78' Salcedo); Lasagna. All. Juric

Arbitro: Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Gol: 54' Barak, 99' Lasagna (V)

Assist: Veloso, Bessa

Ammoniti: Lovato, Klavan, Sturaro, Lazovic. Espulso Juric (V) all'89'

Note: recupero 1' + 6'

La cronaca in 11 momenti chiave

11' - Veloso al veleno. Punizione dal limite per il Verona: batte Veloso e grande parata di Cragno

18' - Joao Pedro! Lampo di Nainggolan, tira dal limite il brasiliano che si era liberato in un fazzoletto: grande intervento di Silvestri per tenere lo 0-0

23' - Palla intelligente di Dimarco, tiro di Lasagna fuori di pochissimo!

37' - Azione arrembante del Cagliari, Nandez bravo a buttarsi nello spazio: cerca il tacco Cerri, respinge Ceccherini e Lykogiannis spara in tribuna!

54' - GOL 0-1 VERONA! BARAK! Nel momento migliore del Cagliari, Veloso appoggia benissimo a Barak che da fuori la piazza nell'angolino!

56' - Spreca tutto Cerri! Gran palla in profondità di Joao Pedro, poteva fare meglio l'attaccante

61' - Lykogiannis! Tira e trova Silvestri, poi Cerri murato da un difensore! Sfortunato qui il Cagliari

65' - Che palo di Simeone! Gran palla di Duncan, inserimento di Simeone e piattone. Palo clamoroso!

89' - Finale nervoso, espulso Juric da Doveri

95' - Salcedo! A botta sicura, da solo, si fa parare il tiro del ko da Cragno con l'aiuto del palo!

99' - GOL 0-2 VERONA! LASAGNA! In campo aperto la chiude, tutto parte da un gran recupero di Ceccherini. Assist di Bessa

MVP

Federico Ceccherini. Ispirato come poche altre volte. Finezza di tacco per liberare Faraoni nel primo tempo, poi dribbling ed esterno sinistro da ala pura. Il tutto condito da una prestazione da gladiatore in difesa.

Il momento social

Juric perde le staffe e poi si scusa...

Fantacalcio

PROMOSSO - Antonin Barak. Nel momento migliore del Cagliari stampa un gran gol da fuori area. Provvidenziale dopo un primo tempo in sordina.

BOCCIATO - Radja Nainggolan. Da regista davanti alla difesa non rende e perde le sue doti da incursore. Pochi lampi. Spaesato.

Mihajlovic: "Al posto di Soriano avrei mandato Mancini a..."

Coppa Italia Cagliari-Verona: probabili formazioni e statistiche 01/04/2021 A 09:57