Il Genoa vola sempre più in alto: terza vittoria nelle ultime 4 partite, in cui il Grifone ha pure mantenuto la porta imbattuta. Una doppietta di destra, una volée di Czyborra e Ballardini può esultare con un tris allo stadio "Ezio Scida", in cui si è visto, per l'ennesima volta, un Crotone-fanalino troppo fragile in difesa. Alla band di Stroppa non basta l'esordio dal 1' del neoarrivato Samuel Di Carmine. Sul mercato, nell'ultimo giorno disponibile, si lavorerà per arrivare ad Adam Ounas.