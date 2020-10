Calcio

Serie A, Gattuso: "Arrabbiati di non essere partiti per Torino"

Dopo la netta vittoria contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso torna a parlare della sfida rinviata contro la Juventus non nascondendo il dispiacere e l'arrabbiatura per non aver giocato.

