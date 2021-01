Il Genoa trova un'importantissima vittoria per il discorso salvezza, battendo in casa una diretta concorrente come il Bologna. Finisce 2-0 per il Grifone con i gol di Zajc e Destro, con il bomber dei genoani che sale a quota 6 reti in campionato. Qualcosa di impossibile da immaginare ad inizio stagione, visto che non segnava ormai da qualche anno... Al netto dei guizzi individuali, il Genoa dimostra di avere più voglia di vincere (e stanno arrivando colpi sul mercato), mentre dall'altra parte c'è un Bologna con pochissime idee. Ci sono giocatori di qualità nello scacchiere di Mihajlovic, ma questi non si trovano più come una volta. È vero, il Bologna arrivava da una striscia positiva di 5 risultati utili consecutivi, ma l'ultima vittoria è datata 29 novembre. Ora la classifica si fa pericolante.