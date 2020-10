Achraf Hakimi torna a disposizione di Antonio Conte. Il laterale marocchino, reduce da un’assenza legata alla positività al Covid-19 e tornato negativo proprio nelle ultime ore, sarà abile e arruolabile per la sfida contro il Genoa. Come riportato da Sky Sport, sono infatti arrivate le autorizzazioni che mancavano per poterlo portare almeno in panchina.