Il Genoa non si ferma più: altro successo e 13 punti nelle ultime 5 gare. Contro il Napoli, prestazione cinica e quadrata: la band di Gattuso attacca, il Grifone colpisce in ripartenza con la doppietta (all'11' e al 26') del grande ex Goran Pandev, schierato al posto dell'infortunato Shomurodov. A nulla serve il diagonale vincente di Politano al 79' per gli ospiti, pieni di rimpianti, soprattutto per una traversa - di Petagna - e un palo - di Insigne, colpiti rispettivamente al 24' e al 78'. Fallita la possibilità di agganciare la Roma al quarto posto a 40 punti: Ospina e compagni restano quinti a 37. La band di Ballardini, invece, continua a scalare posizioni e ora è undicesima a quota 24.

Pandev - Genoa-Napoli - Serie A 2020/2021

Il tabellino

GENOA-NAPOLI 2-1

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (68' Behrami), Badelj, Zajc (88' Rovella), Czyborra; Destro (79' Portanova), Pandev (68' Scamacca). All.: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (69' Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme (79' Bakayoko), Zielinski (54' L. Insigne); Politano, Petagna (54' Osimhen), Lozano. All.: Gattuso,

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Gol: 11' e 26' Pandev (G), 79' Politano (N).

Assist: Badelj (G, 1-0), Zajc (G, 2-0), 79' Politano (N).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: Badelj, Czyborra, Lozano, Mario Rui.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

3' - ZIELINSKI! Destro angolato dal limite su palla pera da Pandev: Perin si allunga bene e respinge!

11' - GOL DEL GENOA CON PANDEV! Proprio lui, il grande ex! Demme non aggancia un pallone - peraltro completamente sbagliato - di Maksimovic, Badelj verticalizza per il macedone che, a tu per tu con Ospina, non sbaglia: 1-0!

Pandev - Genoa-Napoli - Serie A 2020/2021

24' - TRAVERSA PIENA DEL NAPOLI CON PETAGNA! L'attaccante del Napoli sfiora il pareggio su cross piazzato di Mario Rui: la band di Gattuso meriterebbe il pareggio...

26' - GOL DEL GENOA CON PANDEV! Gol mangiato, gol subito per il Napoli: ancora il macedone, su altro filtrante strepitoso, questa volta da parte di Zajc. Tutto solo davanti Ospina, l'ex che ha preso il posto dell'infortunato Shomurodov, non può proprio sbagliare: palo-gol e 2-0!

Pandev - Genoa-Napoli - Serie A 2020/2021

39' - RIPARTENZA DEL NAPOLI! Destro di Elmas in velocità: nuova parata di Perin!

43' - MARIO RUI! Sinistro dalle retrovie su scarico di Petagna: palla che sfiora l'incrocio dei pali!

45' - ZIELINSKI A TU PER TU CON PERIN! Sinistro a incrociare, ma traiettoria centrale: l'estremo difensore del Genoa respinge coi pugni!

58' - OCCASIONE PER POLITANO! Mancino a giro da fuori: traiettoria potente e che fa la barba al palo!

63' - OSIMHEN! Destro in corsa sulla palla proveniente dalla destra da Di Lorenzo, abilissimo a sovrapporsi sul fondo dialogando con Lozano: palla alta sopra la traversa!

71' - DESTRO A INCROCIARE DI DEMME! Palla diretta sotto il sette, dal basso verso l'alto: Perin respinge anche questa!

78' - PALO DI INSIGNE! Gran palla di Lozano dalla destra e volée del numero 24 del Napoli, che colpisce il legno, il secondo per la band di Gattuso!

79' - GOL DEL NAPOLI CON POLITANO! Diagonale rasoterra imprendibile sul disimpegno completamente errato del neoentrato Portanova: 2-1, gli azzurri di Gattuso accorciano!

90'+3 - OCCASIONISSIMA PER ELMAS! Il macedone, su ennesimo suggerimento dalla destra di Lozano, calcia alto a rimorchio!

MVP

Pandev. Insieme a Perin, il migliore in campo: schierato al posto di Shomurodov - out per un problema muscolare - segna una doppietta alla sua ex squadra, dimostrandosi la vecchia volpe che è nelle aree di rigore avversarie.

Fantacalcio

PROMOSSO - Badelj. Prestazione sontuosa nella metà campo rossoblù, in cui impartisce lezioni sia in fase di interdizione che di creazione del gioco. Suo l'illuminante filtrante per Pandev in occasione dell'1-0 all'11'.

BOCCIATO - Maksimovic. Pallaccia per Demme in occasione dell'azione che porta all'1-0 di Pandev, marcature "al burro": il sostituto di Koulibaly - off per Covid - si rivela decisamente il peggiore in campo.

Gattuso: "Non devo piacere a tutti, lo sfogo finisce là"

