Ci vogliono fisico e cuore. Ma ci vuole soprattutto testa, mentalità. E’ questo quello che mostra anche oggi il Verona di Ivan Juric, che sotto contro il Napoli dopo 9 secondi esatti di partita, dimostra ancora una volta di essere squadra vera. L’Hellas ribalta infatti un Napoli illusorio; una squadra che dura giusto una mezz'oretta, niente di più. Gli uomini di Gattuso infatti sono messi sotto alla distanza da un Verona che ha corso meglio e giocato meglio, mettendo sotto i napoletani in tutte le fasi del gioco: fisica, mentale e tecnica. Un risultato importante per la squadra di Juric che chiude così un girone d’andata da 30 punti e si conferma seria candidata in zona Europa League; uno stop pesante per quella di Gattuso che in un solo colpo di vede superata da Roma, Juventus e Atalanta, tutte vincitrici. Il ko relega il Napoli al 6° posto. E riapre qualche fantasma di una formazione che, tra una ragione e l’altro, non riesce proprio a trovare continuità. Di Dimarco, Barak e Zaccagni i gol che ribaltano il lampo iniziale di Lozano.

Il tabellino

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter (76’ Lovato), Dimarco (56’ Magnani); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni (82’ Bessa); Kalinic (56’ Di Carmine). Allenatore: Juric.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme (65’ Politano), Bakayoko (82’ Elmas); Lozano, Zielinski (82’ Lobotcka), Insigne (60’ Mertens); Petagna (65’ Osimhen). Allenatore: Gattuso.

Gol: 1’ Lozano; 34’ Dimarco, 62’ Barak, 79’ Zaccagni.

Assist: Demme; Faraoni, Zaccagni, Lazovic.

Note – Ammoniti: Magnani, Zaccagni; Demme, Di Lorenzo, Koulibaly.

La cronaca in 8 momenti chiave

1’ GOL! INCREDIBILE! LOZANO! Dopo 9 secondi! Nove! Lancio di Demme, buco clamoroso di Dimarco, Lozano controlla e mette dentro. E’ il terzo gol più rapido di sempre dopo quello di Leao qualche settimana fa in Sassuolo-Milan e quello di Paolo Poggi nel dicembre 2001.

26’ DEMME! GRAN PARATA DI SILVESTRI! Palla dentro da rimessa laterale, Demme sbuca e calcia potente di controbalzo ma Silvestri ha un riflesso super!

27’ OCCASIONE VERONA. Maksimovic regala palla a Zaccagni e il Napoli rischia. Il classe '95 però sbaglia la rifinitura per Kalinic, tutto solo al centro. Si salvano gli azzurri, ha rischiato davvero grosso la squadra di Gattuso.

34’ GOL! DIMARCO! IL PAREGGIO DEL VERONA! Riscatta l'errore iniziale Dimarco che prima imposta l'azione in uscita, poi si butta dentro ed è servito perfettamente da Faraoni: in area, tutto solo, non sbaglia. 1-1. Ed era nell'aria questo gol ormai da qualche minuto.

38’ MERET! SI SALVA IL NAPOLI! Sottoporta il Verona non riesce a girare in gol una mischia, con una bella giocata di Zaccagni che crea superiorità numerica. Cross per Lazovic che non riesce ad angolate, ma Meret ha comunque un gran riflesso.

62’ GOL! BARAK! VANTAGGIO VERONA! Grandissima palla di Zaccagni d'esterno che pesca il taglio di Barak alle spalle di Bakayoko: controllo e conclusione incrociata, Verona che ribalta la partita.

79’ GOL! LA CHIUDE IL VERONA! 3-1, ZACCAGNI! Perde una palla sanguinosa Mertens, il Verona in contropiede prima sbaglia con Di Carmine ma Lazovic poi è bravo a vedere l'inserimento di Zaccagni che di testa infila in porta!

MVP

Zaccagni. Un primo tempo sornione, ma alla distanza esce confermandosi come il migliore in questa super stagione del Verona. Un assist per Barak da vedere e rivedere; il gol a chiudere la partita. Da Nazionale.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Faraoni. Anche oggi una partita eccellente dietro e un assist al bacio. Una certezza tra i difensori.

BOCCIATO: Insigne. Parte generoso ma finisce col voler strafare e gioca male.

Gattuso: "Insigne? I rigori li sbagliava anche Maradona"

