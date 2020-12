Il Benevento vola, il Genoa torna a vedere davvero tutto nero: al Vigorito i ragazzi di Inzaghi si impongono grazie alle reti di Insigne e Sau , portandosi a +8 dalla zona rossa di fondo classifica . Eppure, nel primo tempo, a creare i pericoli maggiori è il Genoa, trascinato dalla fisicità di Pjaca e Shomurodov . Montipò salva i suoi con un grande intervento sulla girata volante dell'uzbeko, una parata che assume ancora maggiore importanza nella ripresa, quando i padroni di casa la sbloccano con il sinistro a giro di Insigne , bravo nello sfruttare l'indecisione difensiva del Genoa. Rossoblu incapaci di reagire, a chiuderla, allora, ci pensa Marco Sau che prima si guadagna un calcio di rigore facendosi atterrare in area da Masiello e poi realizza dagli undici metri chiudendo definitivamente i giochi. Genoa che resta a secco di punti e al penultimo posto in classifica , la panchina di Maran torna a scricchiolare.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia (dal 79' Foulon), Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne (dal 74' Tello), Caprari (dal 79' Sau); Lapadula (dal 79' Di Serio). All . Inzaghi

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga (dal 75' Zappacosta), Bani, Masiello, Czyborra (dal 58' Criscito); Ghiglione, Sturaro (dal 58' Radovanovic), Lerager, Pjaca; Destro (dal 72' Scamacca), Shomurodov (dal 58' Pandev). All . Maran

42' - CONTATTO DUBBIO NELL'AREA DEL GENOA : Caprari viene contrastato da Lerager e cade a terra, per l'arbitro non c'è nulla!

57' - BENEVENTO IN VANTAGGIO! LA SBLOCCA INSIGNE! Sanguinosa palla persa della difesa del Genoa, il numero 19 entra in area e col sinistro fredda Perin per il vantaggio giallorosso!