Nella partita della festa per il diciannovesimo Scudetto, valevole per la 35a giornata di Serie A, l'Inter dilaga a San Siro contro una Sampdoria mai in partita. Apre immediatamente Gagliardini, poi doppietta di Alexis Sanchez, Pinamonti e Lautaro su rigore. E tutto questo senza Lukaku, rimasto a riposo in panchina. A nulla serve il gol dell'ex di Keita Baldé, sponda blucerchiata: finisce 5-1. Il modo migliore per rispondere al tributo concesso dai tifosi, all'ingresso allo stadio Meazza nella festa accordata dalle autorità.

Il tabellino

INTER-SAMPDORIA 5-1

Inter (3-5-2): Handanovic (46' Radu); D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (56' Broovic), Gagliardini (61' Barella), Young; Alexis Sanchez (56' Pinamonti), Lautaro Martinez (73' Sensi). All.: Conte.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (46' Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (46' Ekdal), Jankto (46' Damsgaard); Gaston Ramirez (46' Verre); Keita Baldé (73' Quagliarella). All.: Ranieri.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Gol: 4' Gagliardini (I), 26' e 36' Alexis Sanchez (I), 35' Keita Baldé (S), 62' Pinamonti (I), 70' rig. Lautaro Martinez (I).

Assist: Young (I, 1-0), Gagliardini (I, 2-0), Hakimi (I, 3-1), Barella (I, 4-1).

Note - Recupero: 0+0. Ammoniti: Tonelli, Adrien Silva.

Il momento social

Gran gesto di sportività della Sampdoria, che concede il "pasillo de honor" all'Inter campione d'Italia.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

4' - GOL DELL'INTER CON GAGLIARDINI! Lautaro apre sulla sinistra per Young, che la rimette bassa al centro: palla insaccata in estirada dal numero 5 nerazzurro. Grande merito anche di Matias Vecino, che a metà campo ha sradicato la sfera dai piedi di Augello: 1-0!

7' - KEITA BALDE SE NE VA SULLA SINISTRA E, DAL FONDO, METTE AL CENTRO UN PALLONE GHIOTTISSIMO! Ramirez, giunto a rimorchio, conclude a lato da due passi.

14' - HAKIMI INCREDIBILE! L'esterno marocchino si fa tutto il campo a velocità pazzesca, prima di lasciare andare il mancino: Audero si distende e respinge il pallone!

18' - HAKIMI A RIMORCHIO SUL TACCO DI ERIKSEN! Conclusione bassa su uscita di Audero, che ferma il pallone! Poi il gioco viene fermato per un fuorigioco di Alexis Sanchez.

26' - GOL DELL'INTER CON ALEXIS SANCHEZ! Gran contropiede di Gagliardini, che serve Alexis Sanchez a tu per tu con Audero: piatto destro e palla in fondo al sacco! E' 2-0!

35' - GOL DEL 2-1, LA SAMPDORIA ACCORCIA LE DISTANZE CON KEITA BALDE! Cross dalla sinistra di Jankto, ciabattata a rimorchio di Candreva con Handanovic disastroso sulla sfera. La palla arriva a Keita Baldé, che la scaraventa in fondo al sacco: 2-1, la sfera non era entrata completamente in porta per questione di millimetri sul "tiraccio" di Candreva e la gaffe di Handanovic...

36' - GOL DELL'INTER CON ALEXIS SANCHEZ! Cross di Hakimi dalla destra e colpo da biliardo a fil di palo da parte del cileno. Realizzazione da palati fini e 3-1!

47' - ROVESCIATA SOTTOPORTA DI RANOCCHIA! Gesto atletico in bello stile: Audero respinge la sfera.

62' - GOL DELL'INTER CON PINAMONTI! Ripartenza nerazzurra in velocità: gran giocata di Hakimi su Barella, il cui cross mancino viene agganciato in area dall'ex Genoa neoentrato, abile a liquidare Audero in uscita: 4-1!

70' - GOL DELL'INTER CON LAUTARO MARTINEZ SU RIGORE! Conclusione angolatissima, quasi sotto il sette, da parte del Toro! Penalty assegnato dopo un VAR-Check successivo a un "mani" appena dentro l'area di Adrien Silva su conclusione da fuori di Barella: 5-1.

MVP

Alexis Sanchez. Immarcabile, sgusciante, una sentenza sottoporta. Va bene tutto, ma non chiamatelo "riserva"...

Fantacalcio

PROMOSSO - Hakimi. Una furia. Parte dalla destra e corre per tutto il campo senza soluzione di continuità, Cinfeziona l'assist per il secondo gol di Alexis Sanchez e fa partire l'azione in velocità che porterà alla rete di Pinamonti.

BOCCIATO - Adrien Silva. Da diga a colabrodo della metà campo blucerchiata. Causa anche il penalty (targato Lautaro) sulla conclusione da fuori di Barella.

