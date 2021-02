La Juventus tritura il fanalino Crotone con un micidiale uno-due a fine primo tempo di Cristiano Ronaldo (che sale in cima alla classifica marcatori a 18 reti superando Lukaku), calando il tris nella ripresa col texano McKennie. Allo Stadium finisce 3-0 senza possibilità di replica per la band di Stroppa. Andrea Pirlo e soci salgono così al 3° posto a 45 punti scavalcando la Roma.

Ronaldo, gol anche al Crotone: solo al Chievo non ha segnato in A

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro (86' Frabotta); Chiesa (86' Di Pardo), Bentancur (70' Fagioli), Ramsey (76' Bernardeschi), McKennie; Kulusevski (76' Morata), Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (46' Marrone); Messias, Molina (71' Zanellato), Vulic, Reca (67' Rispoli); Ounas (72' Simy), Di Carmine. All.: Stroppa.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

28' - CRISTIANO RONALDO DA DUE PASSI! Occasionissima sprecata da metri zero: cross basso di Chiesa dalla destra, sporcata dai guanti di Cordaz: il portoghese calcia incredibilmente a lato!

33' - DE LIGT SU FLIPPER IN AREA DEL CROTONE! Mancino al volo che termina a lato.

37' - TRAVERSA DELLA JUVENTUS CON RAMSEY! Su cross a giro di Chiesa dalla destra, colpo di testa del gallese, in anticipo su Alex Samdro: Cordaz la devia sul legno più alto!

45'+2 - GOL DELLA JUVENTUS CON CRISTIANO RONALDO! Prima il portoghese scarica il bolide da fuori area scaldando i guanti di Cordaz, poi sul cross mancino di Ramsey, va in cielo e schiaccia in fondo al sacco. Stacco poderoso di CR7!

45'+3 - ANCORA CR7 DA POCHI PASSI! Scattato in posizione regolare, sul rimpallo non riesce a insaccare a porta vuota!

65' - DOPPIA CONCLUSIONE JUVE! Prima, Chiesa rifinisce per Cristiano Ronaldo, il cui destro incrociato viene respinto da Cordaz. Poi, Alex Sandro, da pochi passi, colpisce l'esterno della rete guadagnando calcio d'angolo.

66' - GOL DELLA JUVENTUS CON McKENNIE! Il texano va di prepotenza, da pochi passi, sul tocco con la schiena di Pedro Pereira dopo un colpo di testa di Demiral. Nulla da fare per Cordaz: 3-0!

Cristiano Ronaldo. Prestazione da marziano del pallone, qual è. "Ammazza" il match nel primo tempo con una doppietta in elevazione. In particolare, sul secondo gol, paesa come spesso gli capita le sue doti atletiche assolutamente fuori dal comune.