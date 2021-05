La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 13 partite giocate in tutte le competizioni: potrebbe arrivare a 14 consecutive con almeno una rete al passivo per la prima volta dal 1955 (serie poi quella arrivata a 21 partite di fila). L’Inter potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali di un campionato di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1994/95 (in quel caso due pareggi a reti inviolate).

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo

Serie A Antonio Conte e uno Juve-Inter che può chiudere un cerchio 6 ORE FA

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku

Inter, sei pronta per Mourinho vs Conte? Amici mai

Serie A Antonio Conte e uno Juve-Inter che può chiudere un cerchio 6 ORE FA