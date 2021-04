Juventus-Napoli: si gioca finalmente il recupero della 3a giornata di Serie A 2020/21, partita rinviata ben due volte. Prima per le positività di due giocatori del Napoli, poi per la richiesta dei due club : si gioca finalmente il recupero della 3a giornata di Serie A 2020/21, partita rinviata ben due volte. Prima per le positività di due giocatori del Napoli, poi per la richiesta dei due club di posticipare la sfida dopo le eliminazione di entrambi dalle Coppe europee. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid , gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Juventus-Napoli: probabili formazioni

Serie A Sei mesi dopo il "tavolino": Juventus, vedi Napoli e poi... 2 ORE FA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Indisponibili: Bonucci, Demiral

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz; Politano, Zeilinski, L.Insigne; Mertens. All. Gennaro Gattuso

Indisponibili: Ghoulam, Demme

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca)

Da Pogba ad Arthur: Juve, il flop è a centrocampo

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina. Dalla prima stagione (2011/2012) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (5, come la Roma).

La Juventus ha vinto 8 delle ultime 9 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018. 1-0 firmato Koulibaly con un gol di testa nei minuti di recupero.

Dopo una serie di 7 successi interni consecutivi, la Juventus ha perso la gara casalinga più recente in Serie A: 0-1 contro il Benevento. I bianconeri non hanno mai perso due partite di fila tra le mura domestiche all’Allianz Stadium nella competizione (l’ultima volta è successo nel marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina).

Con un successo il Napoli - attualmente a 8 successi esterni in questo campionato - può superare il numero di vittorie ottenute in tutta la scorsa stagione fuori casa in Serie A. Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A, i partenopei non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel campionato in corso.

Gennaro Gattuso durante Milan-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3 pareggi nel parziale), entrambe quelle sulla panchina dei Napoli. Tra i tecnici attualmente in campionato è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%).

Dopo non aver segnato nessun gol nelle prime quattro sfide contro il Napoli, con le maglie di Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato 3 reti negli ultimi cinque match contro i partenopei.

Federico Chiesa ha segnato 12 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus: 10 di questi sono arrivati dall'inizio del 2021. Nel nuovo anno solare, si tratta dell’unico giocatore italiano attualmente in Serie A in doppia cifra di reti, considerando tutte le competizioni. Lorenzo Insigne ha realizzato tre gol in Serie A contro la Juventus. Negli anni 2000 solo Marek Hamsik ha fatto meglio con la maglia del Napoli con 6 reti (a 3 José Callejón ed Edinson Cavani).

Classifiche e risultati

Pirlo: “Penso a vincere, poi se le perdo tutte giusto andare a casa”

Calciomercato 2020-2021 Juventus, occhi su Pogba: il suo ritorno è una chimera? 4 ORE FA