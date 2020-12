Benevento-Genoa, match della 13a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Vigorito di Benevento si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da Guia (sez. di Olbia), il Benevento di Filippo Inzaghi in virtù di questo risultato vola a 15 punti in classifica - a +8 dalla zona retrocessione - mentre il Genoa di Rolando Maran rimane fermo a quota 7, al penultimo posto in campionato. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.