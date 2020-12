Lazio-Hellas Verona, match della 11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 1-2. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le valutazioni di Juric e Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN.

Le dichiarazioni di Juric

SULLA PARTITA

"Abbiamo fatto un'ottima partita, eravamo molto concentrati e abbiamo pressato molto. Avremmo potuto fare qualche gol in più. Devo dire che ho visto una Lazio un po' più stanca, dopo la Champions League forse siamo stati un po' facilitati".

SU LOVATO

"Ha fatto veramente male nei primi dieci minuti. L'altro giorno parlavo con lui, gli dicevo di stare sereno, perché ha fatto tre partite di novanta minuti in Serie A. Per un ragazzo come lui non è facile sentire parlare di calciomercato, secondo me un po' gli pesa questa cosa. Ha fatto male nei primi dieci minuti, poi si è ripreso e ha fatto ottanta minuti ad alto livello. Ha le caratteristiche giuste per diventare un ottimo difensore, a patto che resti umile".

SUL RENDIMENTO CONTRO LE GRANDI

"In questo momento, rispetto allo scorso anno, non giochiamo ancora bene a livello di possesso palla. Abbiamo migliorato certe cose, specie con Barak in mezzo, altre no. Le grandi vogliono proporre, tu la prepari bene e riesci a metterli in difficoltà. Col Cagliari abbiamo già fatto meglio, ma solo a tratti. L'idea comunque è migliorare il gioco".

SULLA FILOSOFIA

"Vogliamo un po' tutto: essere aggressivi, compatti, e giocare anche bene. La voglia di sacrificarsi deve essere la nostra base, poi in fase offensiva cerchiamo di inserire anche i difensori. Sul commento precedente, penso ad esempio che non siamo riusciti a spegnere Joao Pedro. Stasera dal punto di vista difensivo abbiamo fatto meglio".

Le dichiarazioni di Inzaghi

SULLE DIFFICOLTA’

"Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi, ma la prestazione la squadra l'ha fatta: non ricordo parate di Reina e abbiamo creato molto. Ci siamo fatti due gol da soli, praticamente, ed è difficile fare risultato così. Sappiamo che tutte le partite in campionato sono difficili, dovremo recuperare e adesso avremo un altro anticipo, come spesso accade a noi".

SUL FATTO CHE NON CI SIA IL PUBBLICO

"Prima del lockdown, coi tifosi, eravamo praticamente infallibili. Adesso è un campionato strano, senza i nostri tifosi ne risentiamo perché abbiamo tanti giocatori umorali. Manca qualche punto che forse stasera non avremmo meritato di perdere. Stasera dovevamo essere più lucidi, con due disattenzioni del genere è difficile vincere le partite. Ma c'è poco tempo, martedì c'è un'altra partita e dovremo recuperare qualche giocatore".

SULLA SFIDA COL FRATELLO FILIPPO

"Sarà emozionante sfidarci, ognuno sta facendo il proprio percorso. Sarà una partita emozionante, noi e il Benevento avremo poco tempo per recuperare. E bisognerà fare la conta dei disponibili in vista di quella partita".

SULL’INFORTUNIO DI ACERBI

"Ha avuto un risentimento, nei prossimi giorni si saprà il problema. Il calendario è praticamente impossibile. Ho fatto riposare anche Ramos, Acerbi ha sentito un problemino e ho adattato Parolo, perché con l'assenza di Patric avevo solo lui a disposizione sul centro-destra. Ha fatto un'ottima partita. È normale che dopo tante partite la stanchezza si faccia sentire".

SULL’ASSENZA DI LUIS ALBERTO

"Sarebbe troppo facile pensare alle assenze adesso. Ci si deve abituare, giocando ogni due giorni può capitarti qualsiasi cosa. Dopo il Covid Luis aveva giocato tutte le partite, stasera non poteva esserci. C'è qualche speranza per martedì, altrimenti andremo alla prossima settimana. Abbiamo fuori giocatori importanti che ci stanno limitando nelle scelte, e questo sta pesando anche a livello mentale. Ma il calcio è così, dobbiamo andare avanti e cercare di recuperare qualche punto, che come sapevamo la Champions avrebbe portato via dal campionato".

