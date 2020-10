Zlatan Ibrahimovic è tornato, a tutti gli effetti. L'attaccante svedese il giorno dopo la guarigione dal Covid-19 si è rivisto dalle parti di Milanello: per un breve briefing con mister Stefano Pioli e per incontrare di nuovo i compagni di squadra.

La tabella di marcia per l'avvicinamento al Derby della Madonnina in programma per sabato 17 ottobre prevede che il primo allenamento post Covid si tenga domani domenica 11 ottobre. Ibra è abile e arruolabile e punta con forza alla sfida stra cittadina con l'Inter, una sfida intrigante dopo la debacle della scorsa stagione. C'è voglia di rivincita...