L'emergenza Covid sta condizionando in maniera pesante l'attesa per Inter-Milan: il derby della Madonnina, in programma sabato 17 ottobre alle 18 a San Siro, deve fare i conti con una serie allarmante di contagi che stanno riducendo le rose a disposizione di Antonio Conte e Stefano Pioli. Il conto provvisorio è di 6 giocatori positivi: 4 in casa Inter (Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini), 2 in casa Milan (Ibrahimovic e Duarte). Considerando che manca ancora tanto al calcio d'inizio, il rischio di assistere a un ulteriore incremento dei contagiati esiste ed è - purtroppo - concreto. Incrociando le dita, innanzitutto per la salute dei calciatori e in second'ordine per lo spettacolo in campo, proviamo a capire come potrebbero schierarsi Inter e Milan.

Qui Inter: Vidal trequartista?

Serie A Caos derby: positivi Ibra, Nainggolan e Gagliardini 10 ORE FA

È la difesa il reparto che in questo momento preoccupa di più Conte, alle prese con le probabili assenze contemporanee di Bastoni e Skriniar. Considerato che difficilmente il tecnico salentino rinuncia allo schieramento a 3 dietro, è ipotizzabile una linea composta da destra a sinistra da D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov, con Ranocchia unico difensore di ruolo a disposizione in panchina. A centrocampo scelte quasi obbligate: c'è da fare i conti infatti anche con la squalifica di Sensi, espulso contro la Lazio e fermato per un turno dal Giudice Sportivo. A destra ci sarà Hakimi, a sinistra Young e in mezzo la coppia Barella-Brozovic con Vidal spostato più avanti ad agire da trequartista (probabile panchina per Eriksen). Nessun dubbio in attacco dove giocheranno Lukaku e Lautaro Martinez.

Qui Milan: dubbi Rebic e Romagnoli

Per Stefano Pioli i due nodi principali da sciogliere (data per quasi certa l'assenza di Ibrahimovic) sono legati alle condizioni fisiche di Rebic e Romagnoli. L'attaccante croato, infortunatosi a Crotone, proverà a forzare i tempi per essere della partita. Il capitano, che quest'anno non ha ancora giocato nemmeno un minuto, conta di riprendere il suo posto al centro della difesa (altrimenti sarà confermato Gabbia). A centrocampo l'unico sicuro di una maglia è Kessie. Scalpita Tonali, che potrebbe partire dal primo minuto con Bennacer dirottato in panchina. Davanti sembra scontato l'impiego del giovane Colombo, in ballottaggio con Leao (un po' leggero per fare la prima punta): alle sue spalle nella linea dei tre dovrebbero agire Castillejo a destra, Calhanoglu in mezzo e Saelemaekers a sinistra (oppure Leao a sinistra con il belga dirottato a destra e Castillejo in panchina).

Messi-Inter, Bale-Milan: le 5 bufale del calciomercato

Serie A Milan, che guaio: Ibra ancora positivo 19 ORE FA