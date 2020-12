Il Milan frena la corsa in campionato pareggiando col Parma in rimonta. Decisiva la doppietta di Theo Hernandez che sigilla il 2-2 al 91’ dopo il doppio vantaggio ducale di Hernani e Kurtic. Rossoneri sfortunatissimi con due infortuni (Gabbia dopo 3’ e Bennacer), quattro pali (di cui tre di Calhanoglu) e un gol annullato a Castillejo per questioni di millimetri, ma ancora imbattuti (per la 23ª partita consecutiva in campionato) e a +3 dall’Inter e a +4 da Juve e Napoli. In attesa del ritorno di Ibrahimovic e Kjaer. Diamo i voti ai protagonisti della sfida del Meazza.

--- Le pagelle del Milan ---

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Incolpevole sui due gol del Parma, delizia con un dribbling da brividi nella ripresa

Davide CALABRIA 5,5 - Perde Kurtic sul 2-0. Meno lucido del solito

Matteo GABBIA S.V. - Costretto al forfait dopo 2' per una distorsione al ginocchio (dal 3' KALULU 6 - Esordio in Serie A per il francese praticamente a freddo. Pochi minuti dopo Gervinho lo manda al bar sull'1-0 di Hernani. Nella ripresa si riscatta con un controllo da applausi da ultimo uomo con Inglese e con maggiore sicurezza palla al piede e in copertura)

Alessio ROMAGNOLI 6 - Poco lavoro in marcatura su Cornelius

Theo HERNANDEZ 7,5 - L'ultimo a mollare. Una forza della natura. Ha il merito di rispondere immediatamente al 2-0 del Parma con il gol di testa e a trovare il pareggio all'ultimo respiro con una staffilata nell'angolino. Maldini in tribuna si lecca i baffi

Franck KESSIE 6 - Perde Hernani sull'1-0, meno attento rispetto alla stagione maiuscola che sta disputando

Ismael BENNACER 5,5 - Ancora non al massimo della condizione. Pascola a centrocampo senza troppa ispirazione. Esce per un infortunio muscolare (dal 76' TONALI S.V.)

Samuel CASTILLEJO 5,5 - Gli viene annullato un gol per questione di millimetri. Per il resto poco vivace (dal 46' LEAO 5,5 - Entra col piglio giusto gravitando sulla fascia destra, ma si spegne col passare dei minuti)

Brahim DIAZ 6 - Fatica a trovare la posizione dietro Rebic. Ci prova allora dalla distanza colpendo la traversa (dal 46' HAUGE 5,5 - Qualche errore di troppo. Un passo indietro rispetto a Praga)

Hakan CALHANOGLU 7 - Due legni in 5 minuti nel primo tempo (prima sulla ribattuta della traversa di Brahim Diaz poi su punizione). Arriva addirittura il terzo nella ripresa a Sepe battuto. Solo la sfortuna lo ferma

Ante REBIC 5 - L'assenza di Ibra si fa sentire. Il ruolo di punta centrale non è il suo. In più non è ancora al massimo della condizione

All. Stefano PIOLI 6 - Un punto guadagnato per come si era messa la serata, tra legni e infortuni. I cambi non invertono l'inerzia, Theo sì.

Theo Hernandez esulta dopo il gol in Milan-Parma Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Parma ---

Luigi SEPE 6 - Come Gigio, nessuna colpa sui due gol rossoneri

Simone IACOPONI 6 - Gara ordinata

Yordan OSORIO 6,5 - Il migliore della difesa ducale

BRUNO ALVES 6 - Intervento provvidenziale su Leao nel finale. Sue tutte le palle alte

Riccardo GAGLIOLO 6 - Annulla, di fatto, Castillejo e Leao

HERNANI 7 - Nel posto giusto al momento giusto sull'1-0, terzo gol stagionale per il brasiliano. Impreziosisce la sua partita positiva con l'assist del 2-0 (dall'88' BUSI S.V.)

Gastón BRUGMAN 5 - Perde tanti palloni ed è impreciso sul pressing costante di Kessie

Jasmin KURTIC 6,5 - Inserimento perfetto per il 2-0 (dal 74' SOHM 6 - Entra bene in partita, facendosi notare per presenza fisica e personalità)

Yann KARAMOH 6 - Poco attivo in attacco, prezioso in difesa per arginare Theo: quando riesce (dal 66' CYPRIEN 6 - Dà una mano nel momento di massima sofferenza dei suoi)

GERVINHO 6,5 - Incontenibile. Azione alla "Gervinho" sull'1-0 con assist solo da appoggiare in porta

Andreas CORNELIUS 5 - Completamente fuori dal gioco ducale (dal 66' INGLESE 6 - Guadagna qualche fallo per tenere su la squadra)

All. Fabio LIVERANI 6 - Secondo punto a San Siro in stagione, ma anche la seconda rimonta subita da 2-0 a 2-2. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

