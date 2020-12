Dopo la qualificazione in Europa League da primo nel girone, il Milan frena la corsa in campionato pareggiando col Parma in rimonta. Decisiva la doppietta di Theo Hernandez che sigilla il 2-2 al 91’ dopo il doppio vantaggio ducale di Hernani e Kurtic. Rossoneri sfortunatissimi con due infortuni (Gabbia dopo 3’ e Bennacer), quattro pali (di cui tre di Calhanoglu) e un gol annullato a Castillejo per questioni di millimetri, ma ancora imbattuti (per la 23ª partita consecutiva in campionato) e a +3 dall’Inter e a +4 da Juve e Napoli. In attesa del ritorno di Ibrahimovic e Kjaer.