Rientro faticoso dei rossoneri dopo la pausa riservata alle nazionali. Nel lunch match della 29a giornata,a San Siro, finisce 1-1 con la Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio blucerchiato col 10° gol stagionale di Quagliarella su disastro difensivo di Theo Hernandez. Poi, dopo il rosso ad Adrien Silva, Ibrahimovic e compagni si svegliano e trovano il gol con Hauge all'87' e un palo di Kessié al 93'. La band di Pioli, al secondo posto, sale a 60 punti. Samp tranquilla nel suo presidio di centro classifica a quota 36.

Milan Sampdoria, Serie A 2020-2021: da sinistra Morten Thorsby, Lorenzo Tonelli e Zlatan Ibrahimovic (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MILAN-SAMPDORIA 1-1

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers (46' Kalulu), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (60' Tonali), Kessié; Castillejo (74' Hauge), Çalhanoglu, Krunic (60' Rebic); Ibrahimovic. All.: Pioli.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello (90' Yoshida); Candreva (90' Léris), Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard (90' Verre); Quagliarella (84' Keita Baldé), Gabbiadini (62' Askildsen). All.: Ranieri.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 57' Quagliarella (S), 87' Hauge (M).

Assist: Kessié (M, 1-1).

Note - Recupero: 1+5. Espulso: 60' Adrien Silva (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Colley, Thorsby, Saelemaekers, Bennacer, Candreva.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

6' - GABBIADINI! Sinistro a giro dal vertice destro dell'area: Donnarumma alza la sfera sopra la traversa.

25' - THORSBY! Colpo di testa imperioso sulla punizione dalla destra di Candreva: Donnarmma respinge la sfera destinata a infilarsi all'angolino!

57' - GOL DELLA SAMPDORIA CON QUAGLIARELLA! UN GOL... "ALLA QUAGLIARELLA": dopo un erroraccio difensivo di Theo Hernandez, che effettua un passaggio difensivo in orizzontale, l'attaccante blucerchiato intercetta e, dalla distanza, pesca Donnarumma fuori dai pali! E' 0-1 a San Siro!

Milan Sampdoria, Serie A 2020-2021: esultanza Sampdoria dopo il gol al 57' di Fabio Quagliarella (Getty Images) Credit Foto Getty Images

59' - ESPULSO ADRIEN SILVA! Il secondo cartellino giallo all'indirizzo del centrocampista portoghese della Sampdoria arriva dopo un brutto intervento su Samu Castillejo a età campo. Sampdoria in vantaggio ma in 10 uomini.

83' - FILTRANTE IN AREA DEL NEOENTRATO HAUGE PER REBIC! Il rasoterra del serbo supera Audero ma non Colley, che salva sulla linea!

87' - GOL DEL MILAN CON HAUGE! Ibrahimovic gestisce la ripartenza rossonera, Kessié la rifinisce per il norvegese, che beffa Audero in uscita con un destro a giro in area: 1-1!

Milan Sampdoria, Serie A 2020-2021: esultanza di Jens Petter Hauge (Milan) dopo il gol dell'1-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

88' - MISSILE DALLA DISTANZA DI ÇALHANOGLU! Grandissima risposta di Audero a mano aperta!

90'+3 - PALO DI KESSIE! Sull'invito di Ibrahimovic, il centrocampista ivoriano colpisce clamorosamente il montante all'altezza del dischetto: deviazione decisiva, in scivolata, da parte di Bereszynski!

MVP

Quagliarella. Decimo gol stagionale, peraltro col suo piatto forte: il tiro dalla distanza a sorprendere il portiere fuori dai pali. Non solo gol, ma anche gioco corale e una quantità industriale di corsa. Per dirla alla Elio e le Storie Tese: Supergiovane.

Fantacalcio

PROMOSSO - Hauge. Dona brio a una fase offensiva rossonera fin lì completamente ingessata. Impatto decisamente notevole al match da parte del norvegese ex Bodø/Glimt.

BOCCIATO - Theo Hernandez. Distratto, commette numerosi errori in uscita e al 57' combina la più classica delle "frittate" mandando a segno Quagliarella con un passaggio difensivo in orizzontale da rabbrividire.

Le pagelle

