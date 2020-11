Ibra si è bloccato al minuto 78 della sfida contro il Napoli del San Paolo: lo svedese si è subito toccato la gamba sinistra. Dopo essere andato in panchina ecco apparire subito la fasciatura e il ghiaccio. "Lui se non sente male di solito non esce", le parole di Daniele Bonera, allenatore per una notte, che lasciavano presagire un problema reale per lo svedese. Ora il Milan dovrà fare a meno di lui per qualche tempo.