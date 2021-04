Chiude la 31esima giornata di Serie A la gara serale tra Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona, una sfida piena di motivazioni. La squadra di Conte cercherà di mettere in cascina punti fondamentali per l'obiettivo Scudetto , forte delle undici vittorie consecutive in campionato e del primato in classifica. Non sono disponibili per infortunio Vidal e Kolarov, Perisic è recuperato ma va in panchina. Gli azzurri di Gattuso, invece, non vogliono perdere il treno che porta alla prossima Champions League. Il Napoli è quinto in classifica a 59 punti, tallonato dalla Lazio a una sola lunghezza di distanza e a tre punti dalla Juventus quarta. Nelle ultime cinque gare il club di De Laurentiis ha totalizzato quattro vittorie e una sola sconfitta contro la Juventus.