L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presenta la sfida di sabato alle 18:00 sul campo del Benevento ai microfoni del canale ufficiale della Juventus, Juventus TV.

Su Maradona

"È stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, lui è stato il dio del calcio. Io ricordo i primi mondiali che ho visto, quelli dell’86 quando vince con l’Argentina. Mi ricordo che andavo in giardino a provare a fare il gol che aveva fatto con l’Inghilterra, provando a scartare tutti gli uomini. È un ricordo indelebile di un giocatore unico che rimarrà nella storia del calcio per sempre. Ho avuto la fortuna id incontrare qualche volta, ho fatto anche una foto ricordo e sono contento di averla nel mio rullino".

Sul Benevento

"Difficile contro una squadra tosta. Conosco benissimo l’allenatore, so cosa vorrà fare e quindi dovremo avere su sito l’atteggiamento concentrato dal primo minuto. Loro cercheranno di coprire bene il campo e ripartire in contropiede. Sappiamo però ormai che queste saranno le partite che affronteremo e quindi siamo preparati per questo".

Sull’ex compagno Filippo Inzaghi

"Si è messo sin da subito in discussione. È partito al Milan e poi ha fatto un grande passo indietro ed è stato ammirevole. Ha fatto un passo importante per la sua crescita ripartendo dalla Serie C a Venezia e con i risultati si è riconquistato la Serie A. È malato di calcio, è uno che arriverà sicuramente".

Sul Benevento, di nuovo

"Sono organizzati, si chiudono bene e ripartono con gli attaccanti. Hanno giocatori fisici e di gamba infatti hanno anche messo in difficoltà il Napoli quando sono andati lì. Dovremo stare attenti".

Sul campionato

"Credo ci sarà grande equilibrio con tante partite e giocatori che comunque faranno fatica a recuperare. Giocare ogni tre giorni non è facile. Sarà un campionato equilibrato soprattutto in questo periodo".

Sulle squadre che si chiudono

"Sì sarà il modo di giocare di tante squadre che affronteranno la Juve, l’abbiamo già visto in molte partite. Noi dovremo fare meglio dell’altra sera, muovendo più velocemente la palla e attaccando gli spazi. L’altra sere eravamo un po’ più lenti e volevamo troppo la palla sui piedi, ogni tanto serve andare in profondità".

Sul gruppo

"Ho un modo di gestire i rapporti che non è mai cambiato. Il gruppo è più consapevole, riesce a individuare quello che stiamo cercando id proporre sin dal primo giorno e gli sviluppi si vedono gara dopo gara. Ci voleva tempo, le partite iniziali servivano anche per provare i giocatori in alcune posizioni. Adesso che abbiamo trovato la struttura della squadra riusciamo a lavorare meglio".

Sulla difesa della Juventus

"No non sarà lo stesso perché Alex Sandro viene da due mesi di stop, è ancora un po’ affaticato ma verrà con noi a Benevento. Abbiamo la fortuna che rientra Bonucci che si è allenato col gruppo mentre Cristiano riposa perché dopo tante partite era un po’ stanco ed era in programma di non venire a Benevento".

Su Ramsey

"Io lo vedo come trequartista, per me è stata una sorpresa. Lui è un giocatore intelligente che è sempre messo bene in tutte le situazioni. Lo vedo lì perché è molto bravo a trovare lo spazio per giocare".

