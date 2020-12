Udinese-Atalanta, gara della 10a giornata di Serie A 2020/21, è stata rinviata per impraticabilità del campo. Inizialmente prevista per le ore 15:00, la gara è stata inizialmente spostata alle 15:30 e poi alle 15:45. Dopo 3 sopralluoghi in 3 differenti momenti l’arbitro La Penna non ha potuto però che constatare l’impraticabilità del campo.