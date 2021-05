Il Sassuolo s'illude per quasi tutti i 90' del Mapei Stadium. A Reggio Emilia, contro una Lazio ridotta ai minimi termini per via delle tantissime assenze (tra cui quelle di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic) segnano Kyriakopoulos al 10' (poi espulso nella ripresa) e Berardi al 78' su rigore. Contemporaneamente, lo Spezia - inizialmente avanti 2-0 - si fa rimontare all'85' dalla Roma, che - a 62 punti come i neroverdi - conserva il settimo posto e vola in Conference League per la miglior differenza reti. Finale dolceamaro da allenatore del Sassuolo, per mister De Zerbi (diretto in Ucraina, allo Shakhtar Dontsk). In neroverde, il prossimo allenatore, potrebbe essere proprio Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia.

Il tabellino

SASSUOLO-LAZIO 2-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (74' Ayhan), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez (75' Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (57' Traoré), Boga (62' Rogério); Defrel (56' Caputo). All.: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari (86' Armini), Akpa-Akpro (80' Raul Moro), Lucas Leiva (80' Escalante), Cataldi (87' Bertini), Lulic; Correa (19' Fares), Muriqi. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Gol: 10' Kyriakopoulos (S), 78' rig. Berardi (S).

Assist: Berardi (S, 1-0).

Note - Recupero: 1+0. Espulso: Kyriakopoulos (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: l'allenatore del Sassuolo De Zerbi e Parolo.

Classifiche e risultati

Il momento social

Nonostante la delusione per la mancata qualificazione in Conference League, record di punti in Serie A per il Sassuolo.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

10' - GOL DEL SASSUOLO CON KYRIAKOPOULOS! Berardi tocca per il greco che, dalla lunga distanza, scocca un sinistro al fulmicotone. Palla all'angolino e primo gol in Italia del laterale greco: 1-0!

14' - PER LA LAZIO CI PROVA MURIQI! Filtrante di Radu, tentativo di dribbling del kosovaro ai danni di Consigli e conclusione sull'esterno della rete.

19' - DOLORI AL POLPACCIO PER CORREA! Al suo posto, ecco fares.

27' - DJURICIC IN AREA PER DEFREL! Conclusione alta del francese, che però lamenta un tocco col braccio di Radu.

40' - KYRIAKOPOULOS! Sinistro incrociato dal vertice dell'area su appoggio di Locatelli: palla a lato di pochissimo!

44' - FARES IN CORSA DALLA MANCINA! Palla di poco a lato: buon tentativo, qui, della Lazio.

53' - LA ROMA ACCORCIA LE DISTANZE A LA SPEZIA CON EL SHAARAWY! 2-1 per la formazione di Italiano, probabile futuro allenatore del Sassuolo...

58' - MURIQI! Occasionissima in girata su sponda aerea di Marusic: palla di poco alta!

61' - ROSSO PER KYRIAKOPOULOS! Secondo cartellino giallo dopo una brutta entrata su Lazzari a metà campo!

72' - MURIQI! Colpo di testa in torsione su assist mancino di Fares: palla a lato non di molto.

78' - GOL DEL SASSUOLO CON BERARDI SU RIGORE! Penalty assegnato dopo uno sgambetto di Parolo ai danni del neoentrato Caputo.

83' - PARATISSIMA DI STRAKOSHA! Cross di Berardi per Caputo che, nei pressi dell'area piccola, conclude di piatto: straordinaria risposta di riflesso puro da parte del portiere laziale e Sassolo vicinissimo al tris!

85' - 2-2 ROMA CON MKHITARYAN! I giallorossi, a 62 punti come il Sassuolo, si riprende il settimo punti per differenza rete migliore (con scontri diretti pari) nei confronti dei neroverdi!

90'+1 - DOPPIA OCCASIONE PER IL SASSUOLO CON CAPUTO! Prima Parolo salva sulla linea in acrobazia, poi ci pensa Strakosha!

MVP

Berardi. Intelligente nell'appoggio a Kyriakopoulos, glaciale dal dischetto e, in mezzo, una serie infinita di suggerimenti straordinari per i propri compagni (come, appunto, il filtrante per Caputo sul rigore conquistato dall'ex Empoli).

Fantacalcio

PROMOSSO -Chiriches. In difesa, una sentenza su Muriqi e Cataldi. Chiude ogni boccaporto.

BOCCIATO -Muriqi. La porta, per lui, resta un'autentica chimera.

Simone Inzaghi: "Il derby perso fa male, onoriamo il campionato"

