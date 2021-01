Crotone-Benevento, match della 18a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ezio Scida si è concluso col punteggio di 4-1. Gara arbitrata da Simone Sozza; il Crotone di Giovannino Stroppa in virtù di questo risultato sale a quota 12 a una sola lunghezza dal Torino penultimo in classiifca, il Benevento di mister Filippo Inzaghi invece non riesce a muovere la sua classifica. Sono Simy e Vulic i grandi protagonisti della sfida dello Scida. Nel Benevento il gol della bandiera lo firma Iago Falqué, subentrato nel finale.