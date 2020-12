Dopo l’umiliazione subita dalla Roma, il Bologna riprende la sua corsa con un pareggio conquistato all'ultimo respiro . Al Picco lo Spezia va in vantaggio con la doppietta di Nzola, ma gli emiliani si risvegliano nel finale con Dominguez e un golasso di Barrow da centrocampo. La squadra di Mihajlovic ha addirittura la chance per la vittoria con un rigore concesso allo scadere, ma l'attaccante gambiano classe '98 si fa ipnotizzare da Provedel. I liguri vanno a +4 dalla zona retrocessione, i rossoblù a quota 13.

Riccardo MARCHIZZA 6,5 - Prezioso sia in fase difensiva che in attacco

Giulio MAGGIORE 7 - Determinante in entrambe le fasi, recuperando diversi palloni per poi servirli con qualità alle punte. Dai suoi piedi, infatti, parte l’azione dell'1-0 (dal 74' DEIOLA 5,5 - Partecipa, suo malgrado, al crollo ligure)

M'Bala NZOLA 7,5 - Una forza della natura: la sua doppietta, però, non basta per i tre punti

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 - Lo Spezia disputa come sempre una partita organizzata. Peccato per lo scivolone nel finale. Ed è andata anche bene.