A un primo tempo bloccato, segue un secondo tempo mozzafiato. Al "Picco", lo Spezia si aggiudica per 2 a 1 la sfida salvezza. Apre Piccoli al 49', di testa su assist di Gyasi. Raddoppio rocambolesco di Maggiore all'80'. Poi, il neoentrato Pereiro accorcia le distanze e, all'ultimo respiro, la VAR invalida il 2-2 di João Pedro, per un fuorigioco di Simeone in fase di sponda. La band di Italiano va alla pausa alle nazionali con 29 punti, agganciando - almeno momentaneamente - la Fiorentina. Quella di Semplici resta terzultima a quota 22.

Spezia-Cagliari, Serie A 2020-2021: da sinistra, Emmanuel Gyasi (Spezia) e Radja Nainggolan (Cagliari) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPEZIA-CAGLIARI 2-1

Spezia (4-3-3): Zoet; Marchizza (46' Bastoni), Erlic (82' Terzi), Ismajli, Ferrer; Pobega (56' Léo Sena), Ricci, Maggiore (82' Acampora); Gyasi, Piccoli (65' Nzola), Farias. All.: Italiano.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan (81' Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan (81' Cerri), Lykogiannis (70' Pereiro); João Pedro, Pavoletti (69' Simeone). All.: Semplici.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 49' Piccoli (S), 80' Maggiore (S), 83' Pereiro (C).

Assist: Gyasi (S, 1-0), Bastoni (S, 2-0), Rugani (C, 2-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Nainggolan, João Pedro, Farias.

Il momento social

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

2' - SUBITO JOÃO PEDRO! Girata col destro potentissima: Zoet riesce a respingere la sfera.

12' - ZOET! Parata di grande istinto sulla spizzata di João Pedro sul primo palo su cross dalla bandierina da parte di Marin!

13' - ANCORA JOÃO PEDRO! Altra girata, al volo, dal limite dell'area e su sponda di Marin: la palla sfiora il palo!

16' - FARIAS PER LO SPEZIA! Il grande ex di turno, prova il rasoterra defilato, da posizione impossibile: Cragno neutralizza a terra.

49' - GOL DELLO SPEZIA CON PICCOLI! Sugli sviluppi di un errore in disimpegno di Klavan, cross dalla destra ben assestato di Gyasy e colpo di testa in corsa dello stesso Piccolo: palla nell'angolino più lontano, imparabile per Cragno! E' 1-0!

Spezia-Cagliari, Serie A 2020-2021: l'esultanza di Roberto Piccoli (Spezia) dopo il gol dell'1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

73' - MIRACOLO DI ZOET! Palla ghiottissima di SImeone, che serve luruguaiano praticamente in area piccola: parata di puro istinto, col piede sinistro, del portiere olandese!

75' - INCREDIBILE ERRORE DI SIMEONE! João Pedro sen ne va sulla sinistra e serve in area l'argentino, tutto solo davanti a Zoet: palla incredibilmente svirgolata!

80' - GOL DELLO SPEZIA CON MAGGIORE! Conclusione rocambolesca, a campanile di un altro spezzino doc: palla recuperata a metà campo da Léo Sena, cross dalla sinistra di Bastoni (tanto per restare nell'ambito di giocatori autoctoni) e palombella alzata sul palo più lontano dal numero 25 di casa. La palla sembra indirizzata in area piccola per Nzola, ma che entra incredibilmente in fondo al sacco: 2-0!

83' - GOL DEL CAGLIARI CON PEREIRO! Angolo di Marin, sponda di testa di Rugani e conclusione a rete dell'uruguaiano. Gara riaperta al "Picco": 2-1!

86' - ACAMPORA! Sinistro a giro che fa la barba al palo: Spezia vicinissimo al tris!

87' - NANDEZ LANCIATO A RETE! Finta dell'uruguaiano su Léo sena e conclusione ravvicinata: altra paratissima di Zoet!

88' - GOL ANNULLATO AL CAGLIARI CON NANDEZ! Sul destro a giro di Nainggolan, stop e tiro vincente dell'uruguaiano, scattato però in offside!

90'+4 - GOL ANNULLATO AL CAGLIARI CON JOÃO PEDRO! Cross splendido di Nainggolan, colpo di testa di Simeone e rete del brasiliano, che calcia sul braccio di Bastoni. Palla in fondo al sacco ma gol annullato dopo il VAR-check per fuorigioco di Simeoni.

90'+5 - FARIAS IN CONTROPIEDE! Destro a giro respinto da Cragno.

MVP

Zoet. Un miracolo dietro l'altro. L'ex PSV blinda la porta dello Spezia dimostrando tutta la sua grande esperienza.

Zoet - Spezia Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Piccoli. Si fa in quattro nell'attacco spezzino, da spezzino doc - peraltro. Splendido il colpo di testa indirizzato all'angolino più lontano, con cui il classe 2001 sblocca il match.

BOCCIATO - Klavan. Semplicemente disastroso: oltre a sbagliare sul disimpegno che dà il via all'azione che porterà al gol di Piccoli, è impreciso in marcatura e in fase di costruzione dal basso.

