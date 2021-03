A un primo tempo bloccato, segue un secondo tempo mozzafiato. Allo stadio "Alberto Picco", lo Spezia si aggiudica per 2 a 1 la sfida salvezza del 28esimo turno di Serie A . Apre Piccoli al 49', di testa su assist di Gyasi. Raddoppio rocambolesco di Maggiore all'80'. Poi, il neoentrato Pereiro accorcia le distanze e, all'ultimo respiro, la VAR invalida il 2-2 di João Pedro, per un fuorigioco di Simeone in fase di sponda. La band di Italiano va alla pausa alle nazionali con 29 punti, agganciando - almeno momentaneamente - la Fiorentina. Quella di Semplici resta terzultima a quota 22. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Classifiche e risultati

Serie A Brividi fino in fondo tra Spezia e Cagliari: i liguri vincono 2-1 4 ORE FA

=== Le pagelle dello Spezia ===

Jeroen ZOET 8: un miracolo dietro l'altro. L'ex PSV blinda la porta dello Spezia dimostrando tutta la sua grande esperienza.

Riccardo MARCHIZZA 6: spende molto, lungo la destra, durante la prima frazione di gioco. Italiano, allora, decide di concedergli fiato sostituendolo con Bastoni. Generoso.

Dal 46' Simone Bastoni 7: entra con grandissimo piglio, trovando - all'80' - l'assist vincente per Maggiore.

Martin ERLIC 6,5: giganteggia al centro della difesa spezina per 80'. Qualche difficoltà in più, invece, sulla pressione ospite dell'ultimo quarto d'ora di gioco.

Dall'82' Claudio Terzi: sv.

Ardian ISMAJLI 6,5: granitico in fase di marcatura. Ottimo anche nel tracciare lunghe traiettorie.

Salvador FERRER 6: ha un gran daffare nel contenere João Pedro. Ci riesce a corrente alternata.

Tommaso POBEGA 6: si spende molto da interno destro, risultando particolarmente utile a entrambe le fasi. Dopo il vantaggio di Piccoli, però, mister Italiano gli preferisce la maggiore intensità di Léo Sena.

Dal 56' Léo Sena 7: motorino della mediana spezzina. Recupera in estirada a metà campo il pallone che darà adito alla seconda segnatura spezzina.

Matteo RICCI 6: porta a termine tutti i compiti assegnatigli da mister Italiano dal suo presidio di interno mancino di metà campo.

Giulio MAGGIORE 7: geometrie a tutto spiano per la fase offensiva. Con una traiettoria rocambolesca, trova comunque con grande merito la rete del momentaneo 2-0.

Dall'82' Gennaro Acampora: sv.

Emmanuel GYASI 6,5: lotta a testa bassa là davanti, estraendo dal cilindro l'assist vincente a Piccoli.

Roberto PICCOLI 7: si fa in quattro nell'attacco spezzino, da spezzino doc - peraltro. Splendido il colpo di testa indirizzato all'angolino più lontano, con cui il classe 2001 sblocca il match.

Spezia-Cagliari, Serie A 2020-2021: l'esultanza di Roberto Piccoli (Spezia) dopo il gol dell'1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dal 65' M'Bala Nzola 6,5: festeggia la sua prima convocazione con la nazionale angolana con una prestazione tutta pressing e sacrificio.

Diego FARIAS 5,5: cerca sempre di strafare al cospetto della sua ex squadra. E molto spesso esagera.

Mister Vincenzo ITALIANO 7: l'ingresso di Léo Sena dà grandissima solidità alla metà campo spezzina. Legge alla grande la partita e merita i tre punti. Peraltro pesantissimi.

=== Le pagelle del Cagliari ===

Alessio CRAGNO 6: qualche ottimo intervento, anche se sul rocambolesco tiro di Maggiore all'80', valuta male i tempi dell'intervento.

Ragnar KLAVAN 4: semplicemente disastroso: oltre a sbagliare sul disimpegno che dà il via all'azione che porterà al gol di Piccoli, l'ex Liverpool è impreciso in marcatura e in fase di costruzione dal basso.

Dall'81' Alessandro Tripaldelli: sv.

Diego GODIN 4,5: ha perso gran parte del suo peso specifico di livello internazionale, al centro della difesa. Giocatore sul viale del tramonto.

Daniele RUGANI 6: ha il merito di giocare di sponda con Pereiro sul gol che riapre il match all'83'.

Nahitan NANDEZ 6,5: l'ultimo a mollare gli ormeggi. Grande intensità a metà campo. Trova anche il gol dopo una traiettoria di Nainggolan, tuttavia annullato per fuorigioco.

Razvan MARIN 6,5: traiettorie sempre tese e insidiose sui calci da fermo.

Radja NAINGGOLAN 6,5: il migliore in casa Cagliari. Grande qualità coi suoi palloni tagliati per tutta la fase offensive. L'unica pecca è che l'ex Roma e Inter si esprime ad altissimi livelli a intermittenza, anche all'interno della stessa partita.

Spezia-Cagliari, Serie A 2020-2021: da sinistra, Emmanuel Gyasi (Spezia) e Radja Nainggolan (Cagliari) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Alfred DUNCAN 5: pochi palloni toccati a metà campo. Non è ancora al meglio e si nota. Parecchio.

Dall'81' Alberto Cerri: sv.

Charalampos LYKOGIANNIS 6,5: generosissimo lungo l'out di sinistra, lungo il quale corre a perdifiato.

Dal 70' Gaston Pereiro 6,5: subito attivo là davanti, all'83' si trova al posto giusto e al momento giusto per realizzare il suo secondo gol in Serie A.

João PEDRO 6,5: trova la rete all'ultimo respiro, annullata per fuorigioco di Simeone. Fa sportellate per tutto il match con grande grinta.

Leonardo PAVOLETTI 4,5: fuori giri là davanti. Sempre in ritardo sul pallone. Bocciato.

Dal 69' Giovanni SImeone 5,5: dà maggior vèrve all'attacco rossoblù, è innegabile. Ma il gol che si mangia al 75' è veramente da archivi della Gialappa's band...

Mister Leonardo SEMPLICI 5,5: in queste due settimane deve tornare a lavorare sul morale della squadra. AL "Picco", in questo senso, sono nuovamente emerse tutte le fragilità dell'era Di Francesco.

Fantacalcio: i consigli per la 28a giornata di Serie A

Serie A Brividi fino in fondo tra Spezia e Cagliari: i liguri vincono 2-1 4 ORE FA