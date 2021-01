L'Udinese ritrova l'astinenza dopo un'astinenza durata 9 partite. Decide la contesa del "Picco" un calcio di rigore conquistato a inizio ripresa da Deulofeu e trasformato al 52' da De Paul, che poi si fa espellere per doppia ammonizione al 75'. Lo Spezia, tuttavia, soffre l'assenza là davanti di Nzola e non riesce a rendersi pericoloso. Nel finale, rosso anche per Saponara. Finisce 0-1. I friulani di Gotti si "staccano" e approdano a 21 punti, superando il Bologna. La band di Italiano resta a quota 18.

Spezia-Udinese, Serie A 2020-2021: da sinistra, Bram Nuytinck (Udinese) ed Emmanuel Gyasi (Spezia) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPEZIA-UDINESE 0-1

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali (71' Estevez), Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega (46' Acampora), Agoumé (71' Ricci), Maggiore; Gyasi, Galabinov (63' Agudelo), Farias (63' Saponara). All.: Italiano.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Bonifazi (89' De Maio); Stryger Larsen, De Paul, Arslan (60' Mandragora), Walace, Zeegelaar (89' Molina); Pereyra; Deulofeu (61' Llorente). All.: Gotti.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo.

Gol: 52' rig. De Paul (U).

Note - Recupero: 0+5. Espulsi: 75' De Paul (U) per doppia ammonizione, 86' Saponara (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Bonifazi, Pobega, Vignali, Bastoni, Acampora, De Maio.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

3' - MAGGIORE DAL LIMITE! Rasoterra mancino angolato: Musso para a terra!

21' - BASTONI, DALLA SINISTRA, METTE AL CENTRO UN GHIOTTO PALLONE SUL SECONDO PALO! Gyasi, ben appostato, non va col piede ma con uno strano tuffo di testa impegnando Musso a una difficile respinta in calcio d'angolo!

34' - DEULOFEU TUTTO SOLO IN CONTROPIEDE! Grandissimo intervento in recupero di Erlic, che chiude sull'ex Watford e Milan: strepitoso intervento difensivo in estirada!

40' - DOPPIA CHANCHE PER DEULOFEU DA FONDO CAMPO! Prima Provedel respinge, poi su tocco maldestro di Erlic in fase di disimpegno, l'ex Milan colpisce il palo esterno a porta sguarnita: Udinese vicinissima al vantaggio!

45' - GOL ANNULLATO ALL'UDINESE CON ARSLAN! Il tedesco-turco apre bene il piatto destro all'altezza del dischetto: palla all'angolino ma viene segnalato il fuorigioco di Roberto Pereyra, scattato sulla sinistra e autore dell'assist.

Spezia-Udinese, Serie A 2020-2021: da sinistra, Luca Vignali (Spezia) e Tolgay Arslan (Udinese) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

52' - GOL DELL'UDINESE CON DE PAUL SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un'occasionissima per Pereyra su scivolone di Provedel, con Chabot a franare in area su Deulofeu: dal dischetto, il numero 10 argentino spiazza Provedel.

Spezia-Udinese, Serie A 2020-2021: Rodrigo De Paul (Udinese) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

75' - ROSSO PER DE PAUL! Sciocchezza dell'argentino, che spintona Acampora e si becca il secondo giallo!

86' - CARTELLINO ROSSO ANCHE PER SAPONARA! Esattamente come per De Paul, due gialli in poco tempo. Qui l'intervento è stato una strattonata ai danni di Rodrigo Becão. Ristabilita la parità numerica.

MVP

Pereyra. Praticamente fa ammonire mezzo Spezia attraverso le sue irresistibili accelerazione. Faro della fase offensiva friulana.

Fantacalcio

PROMOSSO - Deulofeu. Becca un palo e conquista il penalty, poi trasformato da De Paul. QUando se ne va via in dribblig, risulta ubriacante.

Spezia-Udinese, Serie A 2020-2021: Gerard Deulofeu (Udinese) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

BOCCIATO - Saponara. Partita da dimenticare. Dal suo ingresso, oltre a non creare alcunché, rimedia due gialli piuttosto ingenuamente. Peggiore in campo.

