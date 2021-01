L'Udinese ritrova l'astinenza dopo un'astinenza durata 9 partite. Decide la contesa del "Picco" un calcio di rigore conquistato a inizio ripresa da Deulofeu e trasformato al 52' da De Paul, che poi si fa espellere per doppia ammonizione al 75'. Lo Spezia, tuttavia, soffre l'assenza là davanti di Nzola e non riesce a rendersi pericoloso. Nel finale, rosso anche per Saponara. Finisce 0-1. Vediamo insieme migliori e peggiori del match giocato allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia e valevole per la 20a giornata di Serie A.