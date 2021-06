Erick Thohir ha avuto una pazza idea: riacquistare l'Inter da Suning. Protagonista di un'intervista con lo youtuber Deddy Corbuzier, il tycoon indonesiano non ha negato di aver pensato all'idea di tornare al comando del club campione d'Italia, che ora sta attraversando un momento "La tentazione c'è stata, soprattutto quando l'Inter ha vinto lo scudetto e Conte se n'è andato". Protagonista di un'intervista con lo youtuber Deddy Corbuzier, il tycoon indonesiano non ha negato di aver pensato all'idea di tornare al comando del club campione d'Italia, che ora sta attraversando un momento non facile a livello finanziario

Tuttavia, secondo Thohir, questa è una mossa che non si può permettere da Ministro che ha il compito di aiutare l'economia della nazione ad affrontare la situazione pandemica (dal 23 ottobre 2019 è Ministro per gli affari economici su nomina del presidente dell'Indonesia Joko Widodo): "Penso che oggi sia difficile, la pandemia è ancora in corso".

