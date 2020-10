Ai microfoni di Torino Channel , il tecnico del Torino Marco Giampaolo risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia della delicatissima trasferta di Reggio Emilia contro il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi. Ultima spiaggia per l'ex allenatore del Milan?

“Ci sarà un alto livello di contenuti, il Sassuolo è forte e si è consolidato. E’ all’università del calcio, quindi per noi è un test impegnativo. Abbiamo cercato di prepararla al meglio, dobbiamo essere minuziosi nei particolari."

“Tutti i percorsi di rivoluzione si pagano con sacrificio e sofferenze, sono difficili e tortuosi. Noi lavoriamo per inseguire quel tipo di idea di calcio: ora lo facciamo a volte bene e altre meno bene, dobbiamo fotocopiare quelle situazioni per un minutaggio più alto. Lo sapevo prima di venire al Toro e ne sono consapevole adesso, l’unica fiducia che ho sono l’applicazione dei calciatori e il lavoro quotidiano. E’ un momento delicato, ma lavoriamo per migliorare”.