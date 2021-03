Torino-Sassuolo, match di recupero della 24a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 3-2 in favore dei granata. Zaza risponde alla doppietta di Berardi al 90'. Rimonta clamorosa dei Granata, che così scavalcano il Cagliari nella lotta salvezza. Il Sassuolo di De Zerbi collassa subito dopo l'uscita di Berardi, e non può che rimpiangere le occasioni sprecate in contropiede.

Tabellino

Torino-Sassuolo 3-2 (0-2)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer(57’ Gojak); Ansaldi, Lukic (45’ Verdi), Mandragora, Rincon (72’ Zaza), Murru (45’ Vojvoda); Sanabria, Belotti. All. Nicola.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli(60’ Locatelli); Berardi (76’ Peluso), Djuricic(60’ Boga), Defrel (60’ Traore); Caputo. All. De Zerbi.

Arbitro: Maurizio Mariani.

Gol: 6’, 38’ Berardi; 76’ ,90+2’ Zaza, 86’ Mandragora.

Assist: Caputo (S), Toljan (S), Sanabria (T), Ansaldi (T)

Ammoniti: Defrel (S), Toljan (S), Sanabria (T)

La cronaca in 7 momenti chiave

6’- GOL! 0-1 SASSUOLO! BERARDI INFILA SIRIGU SU SPONDA DI CAPUTO! Ottimo slalom in area di Djuricic, che serve in area Caputo. Berardi concretizza in girata sulla sua sponda.

16’- CONSIGLI PRODIGIOSO! Sugli sviluppi dell'angolo Sanabria svetta di testa. Consigli respinge la conclusione all'incrocio, poi si rialza e impedisce a Belotti di ribadire in rete.

38’- GOL! DOPPIETTA DI BERARDI CHE PORTA SUL 2-0 IL SASSUOLO! A servirlo è il cross spiovente di TOLJAN!

78’ - GOL! LA RIAPRE IL TORINO! 1-2! GOL DELL'EX PER SIMONE ZAZA SU ASSIST DI SANABRIA. Azione perfetta sul filo del fuorigioco.

86’ - GOL! 2-2 DEL TORINO CON MANDRAGORA! Il tiro dalla distanza di Gojak viene sporcato dalla difesa del Sassuolo, Consigli respinge ma Mandragora non manca il tap-in vincente a porta vuota!

88’ - MIRACOLO DI SIRIGU! OBIANG di piatto sicuro al centro dell'area, ma Sirigu respinge con riflessi felini!

90+2’ - GOL! LA RIBALTA IL TORINO! 3-2 CON ZAZA! Cross al bacio di Ansaldi! Zaza vola a pochi metri da Consigli e infila a botta sicura.

MVP

Simone Zaza - Subentrato a pochi minuti dalla fine ribalta una partita che fino al 78' pareva chiusa. Due gol sul filo del fuorigioco da attaccante vero, per riportare il Torino fuori dalla zona retrocessione.

Fantacalcio

PROMOSSO – Domenico Berardi: continua a giocare dopo un duro colpo che gli impediva di respirare agevolmente, e a buon ragione: nel primo tempo si scatena con una doppietta fulminea e altrettanto fulminee ripartenze che mettono in crisi la difesa granata. Il Sassuolo crolla subito dopo la sua uscita dal campo.

BOCCIATO - Gregoire Defrel: qualche triangolazione facile in avanti, poi poco spazio per lui nel tridente di De Zerbi. La condizione fisica non è ancora ottimale.

