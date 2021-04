La Lazio incamera, all'ultimo respiro, tre punti pesantissimi in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Al termine di una partita tiratissima (in cui si sono contati un palo di Immobile e un gol annullato a inizio ripresa a Caicedo), i biancocelesti passano al 92' con un colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic su palla scodellata da Radu. Al Bentegodi è 0-1. La band di Simone Inzaghi (indisponibile per i contagi di Covid-19 all'interno della sua famiglia) sale a 55 punti tenendo il passo del Napoli (quarto a 59) e con la gara contro il Torino ancora da recuperare. Verona che, invece, resta ottavo (in attesa di Benevento-Sassuolo) a quota 41.

Sergej Milinkovic-Savic in Verona-Lazio Credit Foto Imago

Il tabellino

Serie A Verona-Lazio, pagelle: Milinkovic-Savic decisivo, Magnani flop 19 MINUTI FA

HELLAS VERONA-LAZIO 0-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco (76' Ceccherini); Faraoni, Miguel Veloso (69' Ilic), Sturaro, Lazovic; Barak (85' Salcedo), Zaccagni (76' Bessa); Lasagna (85' Kalinic). All.: Paro (Juric squalificato).

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro (83' Escalante), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (83' Parolo), Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo (68' Muriqi). All.: Farris (Simone Inzaghi indisponibile).

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 92' Milinkovic-Savic (L).

Assist: Radu (L, 0-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Caicedo, Luis Alberto.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

4' - MILINKOVIC-SAVIC AL VOLO IN PIENA AREA! Palla di poco alta sul cross dalla sinistra di Fares e la "prolunga" di testa da parte di Luis Alberto!

19' - BRIVIDI PER LA DIFESA DEL VERONA! Silvestri cincischia sulla pressione di Caicedo, che si impossessa del pallone, ma dopo un tocco di mano.

23' - PALO DI IMMOBILE! L'attaccante laziale incrocia il destro sulla sponda aerea di Caicedo: palla sul legno più lontano a Silvestri battuto!

Ciro Immobile in Verona-Lazio Credit Foto Getty Images

35' - LAZOVIC! Affondo sulla sinistra del gialloblù e conclusione di destro che mette i brividi a Reina!

47' - GOL ANNULLATO ALLA LAZIO CON CAICEDO! Azione e gol di prpotenza dell'ecuadoriano, che spazza via Magnani e, entrato in area, batte Silvestri in uscita. La VAR, tuttavia, evidenzia una gomitata dell'ecuadoriano sul numero 23 scaligero.

Felipe Caicedo in Verona-Lazio Credit Foto Getty Images

90'+2 - GOL DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC! Colpo di testa vincente su cross dalla sinistra di Rdu: i biancocelesti passano all'ultimo respiro: 0-2!

Hellas Verona-Lazio, Serie A 2020-2021: il gol decisivo al 92' di Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

MVP

Milinkovic-Savic. Gol pesantissimo, il suo. Tra i più pericolosi, insieme a Immobile e Caicedo, in casa Lazio. Tantissimi inserimenti dalla metà campo: immarcabile.

Fantacalcio

PROMOSSO - Radu. Palla scodellata col contagiri per il colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic. Fondamentale.

BOCCIATO - Magnani. Su Caicedo subisce fallo, vero. Su Milinkovic-Savic, al 92', perde le marcature e viene aggirato dal centrocampista serbo.

Le pagelle

Farris, vice Inzaghi: "Il mister sta bene, con noi grazie alla tecnologia"

Serie A Verona-Lazio, pagelle: Milinkovic-Savic decisivo, Magnani flop 19 MINUTI FA