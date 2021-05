Verona e Torino dividono la posta e, esattamente come nella gara di andata, pareggiano 1-1. Gara equilibrata e combattuta, sullo 0-0 fino all'85', allorquando Vojvoda insacca di testa su cross mancino di Ansaldi. Il Toro pensa di aver realizzato il gol-salvezza, ma deve fare i conti - ancora una volta come a gennaio - col sinistro micidiale di Dimarco, in rete all'88'.

Il tabellino

VERONA-TORINO 1-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz (46' Magnani), Günter, Ceccherini (71' Dimarco); Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo (57' Lasagna), Zaccagni (57' Colley); Kalinic. All.: Juric.

Torino (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Nkoulou (51' Lyanco), Bremer; Vojvoda, Rincon (59' Lukic), Mandragora, Verdi (59' Baselli), Ansaldi; Sanabria (78' Bonazzoli), Belotti (78' Zaza). All.: Nicola.

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Gol: 85' Vojvoda (T), 88' Dimarco (V).

Assist: Ansaldi (T, 0-1), Barak (V, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Ceccherini, l'allenatore del Verona Juric, Dawidowicz, Nkoulou, Vojvoda, Kalinic, Mandragora.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

7 - SALCEDO! Colpo di testa imperioso a centro area su cross dalla sinistra di Lazovic: grandissimo intervento in respinta di Sirigu.

23' - ATTENZIONE AL TORINO! Su Punizione dalla trequarti di Verdi, l'esordiente Pandur esce smanacciando nel traffico. La palla arriva allora ad Ansaldi, il cui tiro viene ancora una volta intercettato dal portiere gialloblù, che quasi si butta il pallone in fondo al sacco. La sfera viene ribattuta dalla retroguardia veronese da Ilic!

39' - DOPPIA CONCLUSIONE DI ZACCAGNI E E BARAK! Prima la prende Sirigu, poi Belotti; Verona vicinissimo al gol!

43' - INCURSIONE DI LAZOVIC! Dopo un errore di Vojvoda, il serbo trova l'imbucata in area: la conclusione, però, termina sull'esterno della rete.

60' - BELOTTI PARTE DALLA MANCINA E VA AL TIRO DAL LIMITE! Gran parata di Pandur, che respinge in corner.

69' - LASAGNA! Sinistro a giro sul traversone di Lazovic: grandissima parata in respinta da parte di Sirigu!

84' - BONAZZOLI INCROCIA IL MANCINO DA DUE PASSI! Bolide respinto miracolosamente coi piedi da Pandur!

85' - GOL DEL TORINO CON VOJVODA! Cross pennellato dalla sinistra di Ansaldi e colpo di testa nell'angolino più lontano del kosovaro!

88' - GOL DEL VERONA CON DIMARCO, COME ALL'ANDATA! Bolide mancino dal limite a fil di palo sull'appoggio di Barak e pallone imprendibile per SIrigu!

MVP

Dimarco. Una sentenza, per il Torino. Il suo sinistro dalla distanza colpisce ancora, anche se da subentrato. Quarto gol in campionato per il laterale mancino: se ne vedranno delle belle in sede di calciomercato...

Fantacalcio

PROMOSSO - Lazovic: moto perpetuo lungo gli esterni, confeziona tanti palloni utili per Salcedo, Kalinic e compagni.

BOCCIATO - Kalinic. Riesce a durare un'intera partita, ma là davanti le polveri restano bagnate. Mai pericoloso.

