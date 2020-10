SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell'Orco; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Italia-Olanda in diretta tv e Live Streaming

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

Sono sei i precedenti tra Spezia e Fiorentina tra Serie A, Serie B e Coppa Italia - tutti in cadetteria tra il 1930 e il 1939: i viola sono imbattuti (3V, 3N).

Lo Spezia potrebbe vincere due delle prime quattro gare in assoluto in Serie A - negli ultimi 30 anni solo due squadre ci sono riuscite all’esordio nel massimo campionato: il Chievo nel 2001/02 e la Reggina nel 1999/2000.

Dopo aver vinto la prima gara di questo campionato, la Fiorentina è uscita sconfitta nelle due successive - i viola non perdono tre delle prime quattro gare stagionali di Serie A dal 2006/07, con Cesare Prandelli in panchina.

La Fiorentina è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, ad aver giocato più palloni in area avversaria in questo campionato: entrambe 91, ben 44 in più dello Spezia.