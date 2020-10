Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Capradossi, Erlic, Galabinov, Mastinu, Mattiello, Ramos, Zoet

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Ronaldo

Statistiche Opta

Spezia e Juventus si sono affrontate in Serie B nel 2006/07: i liguri guadagnarono quattro punti, grazie a un pareggio interno e un successo esterno.

Lo Spezia ha raccolto cinque punti in cinque partite di questo campionato (1V, 2N), l’ultima squadra all’esordio assoluto in Serie A che è rimasta imbattuta in quattro delle prime sei partite è stata il Siena nel 2003/04.

La Juventus ha perso solo una delle ultime 43 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (34V, 8N): 1-2 contro il Verona lo scorso febbraio.

La Juventus ha pareggiato tre delle cinque partite di questo campionato (2V), nella striscia record di nove scudetti di fila solo nel 2015/16 ha ottenuto meno successi dopo le prime cinque gare (solo uno in quel caso, quando perse anche la sesta partita).

La Juventus non pareggia tre match di fila in Serie A da marzo 2012, quattro in quel caso, con Antonio Conte alla guida e Andrea Pirlo in campo in tutte quante le partite.

La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte di campionato (3N, 3P), nel XXI secolo solo una volta ha registrato sette match fuori casa di fila senza alcun successo in Serie A, nell’agosto 2010.

Prima della Juventus in questo campionato, l’ultima squadra campione in carica ad aver iniziato una stagione di Serie A con tre pareggi nelle prime cinque gare era stata la stessa formazione bianconera nel 2002/03 (2V, 3N), che concluse il torneo in prima posizione.

Nessuna squadra ha colpito più legni di Spezia e Juventus in questa Serie A: quattro, alla pari del Napoli.

Emmanuel Gyasi è l’unico giocatore dello Spezia che è partito titolare in tutti i cinque match di questo campionato; nessuna squadra conta meno giocatori sempre presenti dal primo minuto.

Álvaro Morata della Juventus ha segnato il 31% delle sue reti in Serie A contro squadre neopromosse (5/16).

