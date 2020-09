Probabili formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Rodriguez, Lyanco

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Djimsiti, Romero

Indisponibili: Gollini, Miranchuk, Pessina, Ilicic

Statistiche Opta

Dopo il successo per 7-0 contro il Torino lo scorso gennaio, l'Atalanta potrebbe vincere due incontri consecutivi di Serie A contro i granata per la prima volta dal 2001 (una serie di tre in quel caso).

La vittoria per 7-0 contro il Torino nel gennaio 2020 è il successo con più gol di scarto nella storia dell’Atalanta in Serie A.

L'Atalanta ha segnato nove reti nelle ultime due gare di Serie A contro il Torino, più che nelle precedenti 11 partite contro i granata (otto).

Il Torino non ha trovato il gol nell'ultima sfida interna di Serie A contro l'Atalanta: non resta a secco per due gare di fila in casa contro i bergamaschi dagli anni '80 (tre 0-0 consecutivi).

Il Torino non perde entrambe le prime due gare stagionali di Serie A dal 2002/03 (con Giancarlo Camolese alla guida).

L’Atalanta ha vinto le ultime due gare all’esordio stagionale in campionato, non è mai arrivata a tre successi di fila in Serie A.

L’Atalanta ha segnato sette gol negli ultimi due esordi stagionali di Serie A (4-0 vs Frosinone nel 2018 e 3-2 vs SPAL nel 2019), tanti quanti nei nove precedenti nel massimo campionato.

Nella sfida più recente tra Torino e Atalanta di campionato, Josip Ilicic ha segnato da 45 metri, distanza record in Serie A a partire dal gol di Facundo Roncaglia nel 2013 in Fiorentina-Napoli (56 m).

Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A, l’Atalanta è l’unica contro cui Andrea Belotti del Torino non ha mai segnato (11 precedenti).

Luis Muriel dell’Atalanta ha realizzato otto reti all’esordio stagionale in Serie A, almeno due in più di ogni altro calciatore nelle ultime 10 stagioni nella massima serie.

