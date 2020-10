Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 4N), perdendo tuttavia proprio la più recente: 2-4 lo scorso giugno.

Il Torino non ha perso nessuna delle ultime sei gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3V, 3N), pareggiando le ultime due - le due formazioni non hanno mai infilato tre pareggi di fila in casa dei granata nella massima serie.