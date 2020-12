Udinese-Atalanta, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Dacia Arena di Udine domenica 6 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I friulani di Gotti si presentano a questa sfida occupando il tredicesimo posto della classifica dopo nove giornate con 10 punti, mentre i nerazzurri di Gasperini sono ottavi a quota 14 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Pereyra, Ouwejan; Pussetto, Forestieri. All. Gotti

Squalificati: Arslan

Indisponibili: Lasagna, Prodl, Okaka, De Maio, Mandragora

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Gollini, Miranchuk, Pasalic, Lammers

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto 7-1 nella gara d’andata dello scorso campionato contro l’Udinese: solo contro il Torino lo scorso gennaio (7-0), la Dea ha ottenuto una vittoria più larga nella sua storia in Serie A.

L’Atalanta ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato: soltanto contro il Sassuolo (sei nel giugno 2020) e il Bologna (sette nell’aprile 2019) la squadra bergamasca ha ottenuto più successi di fila in Serie A.

Dopo una striscia di sette sfide casalinghe da imbattuta contro l’Atalanta (4V, 3N), l’Udinese ha perso le due gare interne più recenti di campionato e non ha mai infilato tre sconfitte consecutive in Friuli contro la Dea in Serie A.

L’Udinese ha vinto le ultime due partite di campionato: solo una volta nella gestione Gotti è riuscita a ottenere tre successi di fila in Serie A (nel gennaio 2020).

L’Atalanta ha perso tre delle ultime sei gare di campionato (1V, 2N): tante quante nelle precedenti 28 partite di Serie A (20V, 5N).

L’Atalanta non ha trovato il gol in entrambe le ultime giornate di campionato; con Gian Piero Gasperini alla guida, solo una volta ha registrato tre match di fila senza segnare in Serie A (nell’ottobre 2018).

L’Atalanta ha segnato 10 gol in meno rispetto alle prime nove gare stagionali della scorsa Serie A (18 v 28): record negativo tra le squadre presenti in entrambi i campionati.

Rodrigo de Paul dell’Udinese ha segnato in entrambe le sue ultime due partite alla Dacia Arena in campionato; il fantasista argentino non ha mai trovato il gol in tre gare casalinghe di fila tra Serie A e LaLiga.

Duván Zapata ha collezionato 63 presenze con la maglia dell’Udinese in Serie A, segnando 18 reti. L’attaccante colombiano ha realizzato 3+ gol in tre match di Serie A e la prima tripletta è arrivata proprio contro i friulani alla Dacia Arena nel dicembre 2018.

Luis Muriel ha disputato 57 partite con l’Udinese in campionato, realizzando 15 gol. La formazione friulana è comunque la sua vittima preferita in Serie A, al pari della Roma (sei reti contro entrambe), inclusa la sua unica tripletta nel torneo, nel 7-1 della scorsa stagione.

