Udinese-Benevento, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine mercoledí 23 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I friulani di Gotti si presentano a questa sfida occupando l’undicesimo posto della classifica dopo 13 giornate con 15 punti, alla pari proprio con i campani di Filippo Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Molina, Nicolas, Nuytinck, Okaka, Ouwejan, Prodl

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. F.Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldirola, Iago Falque, Maggio

Statistiche Opta

L'Udinese è imbattuta contro il Benevento in Serie A, grazie a un successo per 2-0 nel dicembre 2017 e un pareggio per 3-3 nell'aprile 2018.

L'Udinese non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A disputate di mercoledì (2N, 7P) - l'ultimo successo in questo giorno della settimana risale all'1-0 firmato Antonin Barak contro il Sassuolo nell'ottobre 2017.

Il Benevento ha perso quattro delle cinque gare di Serie A disputate di mercoledì, trovando tuttavia nella restante la sua vittoria più ampia nel massimo campionato (3-0 contro il Verona nell'aprile 2018).

L’Udinese è imbattuta da sei partite di Serie A (3V, 3N): i friulani non restano senza sconfitte per sette gare consecutive nella competizione dal gennaio 2018.

Dopo il successo sul Genoa nell'ultima giornata di campionato, il Benevento potrebbe vincere due gare consecutive per la seconda volta nella sua storia in Serie A (vs Chievo e Sampdoria nel 2017/18).

Nessuna squadra ha segnato meno gol nella prima mezz’ora di partita rispetto a Benevento (due) e Udinese (tre) in questa Serie A - i giallorossi sono inoltre la formazione che ha incassato più reti in questo parziale (10).

Se da una parte nessuna squadra ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo del Benevento (cinque), dall'altra l'Udinese è una delle cinque formazioni a non aver ancora incassato alcuna rete da questa situazione di gioco.

L'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna non trova la rete da 14 sfide contro squadre neopromosse nel massimo campionato, dalla doppietta dell'aprile 2018, proprio contro il Benevento.

Il Benevento è la squadra contro cui Kevin Lasagna ha la miglior media gol a partita (tre reti in due sfide) - inoltre, contro nessun'altra formazione l'attaccante dell'Udinese ha segnato più reti nel massimo campionato.

Nell'ultima partita di campionato, Marco Sau ha ritrovato il gol in Serie A che mancava da più di due anni: risale a maggio 2017 l'ultima occasione in cui l'attaccante del Benevento ha trovato il gol per due presenze di fila nella competizione (con la maglia del Cagliari).

