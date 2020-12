Un punto a testa. Udinese-Crotone, match della 12a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Dacia Arena di Udine si è concluso col punteggio di 0-0. Gara arbitrata da Di Martino, l'Udinese di Gotti in virtù di questo risultato rimane a metá classifica (14 punti), mentre il Crotone di mister Giovanni Stroppa strappa un punto prezioso e sale a 6 punti. Migliore in campo Cordaz, che ha salvato nella ripresa in due circostanze. Due risultati utili consecutivi per i calabresi, l'Udinese rallenta la sua corsa dopo i tre successi di fila.