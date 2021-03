Udinese-Lazio, sfida valida per la ventottesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 21 marzo con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gotti affronta quella di Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Ouwejan, Pussetto

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Fares, Lazzari, Luiz Felipe

L’Udinese ha vinto nel match d’andata contro la Lazio: è dalla stagione 2004/05 che non riesce a battere i biancocelesti due volte all’interno dello stesso campionato di Serie A.

L’ultimo successo casalingo dell’Udinese contro la Lazio in Serie A è datato aprile 2013 (1-0, rete di Di Natale): da allora in Friuli cinque successi biancocelesti e due pareggi (entrambi per 0-0).

Nelle ultime cinque giornate di campionato solamente tre squadre sono rimaste imbattute in Serie A: l’Inter, la Juventus e l’Udinese (per i friulani due vittorie e tre pareggi)

L’Udinese arriva da tre successi casalinghi consecutivi in Serie A (non arriva a quattro da aprile 2019) e da quattro clean sheets interni di fila: solo a marzo 1981 è arrivata a cinque gare di fila in casa con la porta inviolata in uno stesso massimo campionato.

La Lazio ha perso tutte le ultime tre gare fuori casa in Serie A: con Inzaghi in panchina non è mai arrivata a quattro ko in trasferta consecutivi nella competizione (ultima volta a novembre 2015 con Pioli).

La Lazio anche contro il Crotone ha trovato il gol nel primo quarto d’ora di gioco: i biancocelesti hanno realizzato 10 reti nei primi 15 minuti, più di qualsiasi altra formazione nella Serie A 2020/21.

L’Udinese è la formazione con la più alta percentuale di contrasti vinti in questo campionato (62%), mentre solo il Milan (9,52) vince più contrasti in media a partita della Lazio (9,5) in questa Serie A.

Due dei quattro centrocampisti che da inizio 2021 vantano almeno tre gol segnati e almeno tre assist vincenti in Serie A giocano con Udinese (Rodrigo De Paul) e Lazio (Sergej Milinkovic-Savic). Gli altri due sono Ilicic e Zielinski.

Roberto Pereyra (tre gol e quattro assist finora) è a una sola rete o passaggio vincente dal suo record di partecipazioni a gol in un singolo campionato nei top-5 europei (otto con l’Udinese nel 2013/14).

Ciro Immobile, nove gol in 11 partite di Serie A contro l’Udinese, non segna da cinque partite consecutive di campionato: è da maggio 2019 che non rimane almeno sei gare senza andare a segno nella competizione (sette in quel caso).

