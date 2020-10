=== UDINESE ===

David Andrade NICOLAS 5,5 - Forse nel primo gol poteva fare qualcosa in più, sul secondo è colpa della difesa. Per il resto non viene mai chiamato in causa.

Rodrigo BECAO 5,5 – Non preciso, a tratti disordinato e forse titubante. Deve essere certamente più sicuro.

Sebastian DE MAIO 6 – Mastino a protezione della porta friulana. Preciso e puntuale, Gervinho non lo salta praticamente mai.

SAMIR 6,5 – Il più lucido là dietro. Sempre perfetto sulle palle inattive. E' quello che sblocca la squadra friulana con il primo gol della stagione.

L'esultanza dei giocatori dell'Udinese - Udinese-Parma Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Hidde TER AVEST 5 – Spinge col contagocce. Non riesce ad essere pericoloso. Dalla sua fascia l'Udinese crea pochissimo.

Rodrigo DE PAUL 6,5 – Ispirato anche questa sera, sulla tre quarti ha ottime intuizioni. Però non riesce mai a fare il passaggio vincente.

Torgay ARSLAN 5,5 – Si muove molto in mezzo al campo, provando a farsi vedere. Purtroppo non riesce nell'intento. (Dal 66' Jean-Victor MAKENGO 6 - Tanto cuore e molta grinta dal suo ingresso. A volte però troppo irruento).

Roberto PEREYRA 6 - Va a corrente alternata, forse non al massimo per una botta presa ad inizio gara. E' però il maggior artefice del gol del 2-1. (Dal 78' Gerard DEULOFEU S.V - Entra tra il grande entusiasmo dei 1.000 tifosi, a breve avrà maggiore spazio).

Thomas OUWEJAN 6,5 – Bene sulla corsia di sinistra. Spinta costante e piede mancino educato. Dai suoi piedi partono le migliori palle inattive. (Dal 78' Fernando FORESTIERI S.V - Troppo poco per essere valutato).

Kevin LASAGNA 5 – Non si vede praticamente mai. L'attacco friulano oggi non brilla, ma almeno Okaka ci prova a farsi vedere a più riprese. Kevin invece non è pervenuto. (Dal 66' Ignacio PUSSETTO 7 - Premiamo lui come migliore di questo match per l'impatto avuto nel match e per il suo gol decisivo nel finale, che regala i tre punti ai bianconeri).

Ignacio Pussetto esulta dopo il gol - Udinese-Parma Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Stefano OKAKA 6,5 – Lotta come un forsennato contro una delle sue ex squadre. Tiene tanto palla in attacco, si prende tantissimi falli. Generoso e utile.

ALL. Luca GOTTI 6,5 - Primi tre punti che danno morale e sbloccano la classifica. C'è tanto ancora da lavorare, ma ci sono comunque ottimi spunti da questo match. Ouwejan gioca alla grande sulla fascia, Okaka tiene palla in attacco, De Paul fa il massimo sulla tre quarti. Peccato per la retroguardia, ancora non perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 5,5 - Può poco sui gol, non perfetto però sulle palle inattive.

Vincent LAURINI 5 - Subisce per tutta la partita l'ottima spinta di un Ouwejan assolutamente ispirato e perde il match.

Simone IACOPONI 5 - Male. Impreciso, in ritardo, spesso saltato da Okaka e compagnia.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Uno dei migliori, forse l'unico, del Parma. Chiamato a sostituire Bruno Alves positivo al COVID, non delude le attese. Anzi copre tutto ciò che c'è dalle sue parti con una prestazione veramente attenta.

Giuseppe PEZZELLA 6 - Nel primo tempo forse il migliore dei ducali con tanta spinta sulla fascia, cala nella ripresa. Favorito anche da un Ter Avest che spinge pochissimo.

HERNANI 5,5 - Valutazione difficile. E' quello che trova il gol del vantaggio ed è utile in zona offensiva. Ma spesso corre a vuoto, male e sbaglia moltissimi palloni. (Dall'80' Alberto GRASSI S.V)

Il gol di Hernani - Udinese-Parma Serie A 2020-21 Credit Foto Imago

Gaston BRUGMAN 5 - Poche geometrie, nessuna palla interessante. Dovrebbe creare gioco ma è assolutamente inoperoso. (Dal 66' Wylan CYPRIEN 5 - Ancora non nel gioco ducale. Entra ma è assolutamente fuori partita).

Jasmin KURTIC 4,5 - Malissimo. Molti errori, mai nel vivo dell'azione. E' il maggior colpevole del disastro ducale in occasione del secondo gol. (Dal 66' Simon SOHM 6 - Qualche spunto interessante, finalmente si vedono facce nuove nella squadra crociata).

Juraj KUCKA 5 - Un po' tre quartista, un po' punta centrale, un po' centrocampista. Tanti ruoli, ma oggi non si vede praticamente mai.

GERVINHO 5,5 - Un paio di cavalcate delle sue, diverse buone giocate. Però poco incisivo, mai pericoloso.

Yann KARAMOH 6 - Tante palle perse, molta corsa a vuoto. Però è lesto e super nel momento del gol del pareggio.

ALL. Fabio LIVERANI 5 - Poco da salvare nel Parma. La squadra di Liverani ha sicuramente l'alibi di una settimana turbolenta, con ben sette giocatori out per COVID. Inoltre il neo allenatore ha potuto lavorare ancora pochissimo con la squadra e con i nuovi arrivi. Certo però che il Parma gioca ancora con gli uomini di D'Aversa, ma con un modulo diverso e totalmente priva di idee e di gioco. C'è tantissimo da lavorare.

