Verona-Cagliari, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 6 dicembre con fischio d'inizio alle ore 12.30. I veneti di Ivan Juric si presentano a questa sfida occupando il settimo posto della classifica dopo nove giornate con 15 punti, mentre i sardi di Eusebio Di Francesco sono dodicesimi a quota 11 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Cetin; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Gunter, Kalinic, Lazovic, Ruegg, Vieira

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Klavan, Carboni; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Godin, Luvumbo, Nandez, Ounas, Pereiro, Simeone

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Cagliari (1N, 2P) – nelle precedenti 20 gare contro questa avversaria, i gialloblù avevano ottenuto solo cinque successi.

Il Verona ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A contro il Cagliari e per la prima volta può ottenere sei successi interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione.

Il Verona ha tenuto la porta inviolata in quattro delle nove gare di questo campionato, non fa meglio nelle prime 10 giornate di Serie A dal 1984/85 (sei).

Solo il Milan (11) ha ottenuto più punti del Verona (10) in casa in questa Serie A. Tuttavia, in due delle ultime tre partite interne di campionato i gialloblù non sono andati a segno (contro Sassuolo e Genoa).

Nessuna squadra ha perso più trasferte di Serie A del Cagliari da inizio luglio: sei (come Parma e Bologna) su 10 (completano un successo e tre pareggi).

Il Cagliari è la squadra che ha ottenuto più punti da situazione di svantaggio in rapporto al totale in classifica: sette su 11, il 64% - dall’altra parte, il Verona è una delle tre formazioni di non aver ancora ottenuti punti in rimonta.

Verona (cinque) e Cagliari (quattro) sono le due squadre che hanno schierato più giocatori nati dal 1/1/2000 in questo campionato.

Marco Silvestri del Verona e Alessio Cragno del Cagliari sono rispettivamente il primo e il terzo portiere con la più alta percentuale di parate nelle ultime due stagioni di Serie A, tra i giocatori con almeno 20 presenze - rispettivamente 75% e 73%, tra di loro solo Wojciech Szczesny (74%).

L'esordio di Marco Davide Faraoni in Serie A è stato proprio contro il Cagliari, nel novembre 2011 con la maglia dell'Inter; contro i sardi ha segnato il suo primo con la maglia del Verona in Serie A, nel settembre 2019.

Nessun giocatore ha segnato più gol dell’attaccante del Cagliari João Pedro in questa Serie A con la propria squadra sotto nel punteggio (tre reti, come Romelu Lukaku).

