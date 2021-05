Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: Tameze

Indisponibili: Benassi, Veloso, Vieira

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milinkovic-Savic, Murru

Statistiche Opta

Verona e Torino hanno pareggiato sei delle ultime sette partite di campionato (un successo gialloblù): dal 2015/16 in avanti solo le sfide tra Inter e Roma (sette) e tra Fiorentina e Genoa (otto) hanno visto più segni X.

Dopo aver mancato il gol in quattro delle precedenti cinque sfide interne con il Torino in Serie A, il Verona ha segnato in tutte le ultime cinque, parziale in cui tuttavia ha ottenuto un solo successo (2N, 2P).

Il Verona non vince da cinque partite di campionato (1N, 4P) e non fa peggio dallo scorso luglio quando arrivò a sette gare di fila senza successi.

Dopo una serie di tre successi interni consecutivi in Serie A, il Verona ha ottenuto solo due punti nelle ultime sei gare interne; i gialloblù non rimangono per più gare casalinghe senza successi dal 2016 (12 in quel caso).

Il Torino ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 22.

Il Torino ha ottenuto tre successi esterni finora in campionato nel 2021 (3N, 3P), uno in più che in tutto il 2020 (4N, 12P).

Il Verona ha colpito 20 legni in questo campionato e in Serie A dal 2004/05 (da quando questo dato è a disposizione) non ne aveva mai colpiti più di 17 in una singola stagione.

Con il gol di Mergim Vojvoda nell'ultimo turno di campionato, il Torino ha mandato in rete giocatori di 12 nazionalità differenti in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

Eddie Salcedo ha segnato due gol nelle ultime tre partite di campionato, uno in più che nelle precedenti 34; l’attaccante del Verona è, tra i giocatori con almeno due gol in questo campionato, il più giovane.

Il Verona è la squadra contro cui Andrea Belotti ha giocato più partite di Serie A con la maglia del Torino senza mai trovare la rete (sette gare senza reti) - l'unica marcatura dell'attaccante contro i gialloblu nella competizione risale infatti al febbraio 2015, quando vestiva la casacca del Palermo.

