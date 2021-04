Un punto a testa, un piccolo passo in avanti per entrambe verso l'obiettivo salvezza: Genoa e Fiorentina non si fanno troppo del male, con un pareggio tutto sommato giusto al termine di una sfida comunque giocata a viso aperto. La sblocca Destro dopo 13 minuti sul servizio centrale di Scamacca, realizzando così il decimo gol in questo campionato ed interrompendo un digiuno che andava ormai avanti da sei partite. La Fiorentina, però, non ci sta, e a rimettere in equilibrio il risultato - allora - ci pensa il solito Dusan Vlahovic: sponda di testa di Castrovilli e girata in area del numero 9 viola, una conclusione ad incrociare che non lascia scampo a Perin. Nel secondo tempo Ribery rimedia un rosso diretto per un intervento decisamente in ritardo ai danni di Zappacosta, ma anche in 11 contro 10 il Genoa non riesce a trovare il guizzo giusto per incanalare il match sui binari favorevoli. Finirà così, tra le polemiche rossoblu per un rigore non concesso in pieno recupero per un presunto fallo in area ai danni di Zappacosta.

Genoa-Fiorentina Credit Foto Imago

Il tabellino

GENOA-FIORENTINA 1-1

GOL: 13' Destro (G); 23' Vlahovic (F)

ASSIST: Scamacca (1-0), Castrovilli (1-1)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (dall'83' Melegoni), Badelj, Behrami (dal 70' Ghiglione), Biraschi (dal 62' Zajc); Destro (dal 70' Pjaca), Scamacca (dall'83' Shomurodov). All. Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres (dal 71' Biraghi), Puglar, Bonaventura (dal 71' Eysseric), Castrovilli (dall'84' Callejon), Venuti (dall'89' Amrabat); Ribery, Vlahovic (dall'89' Kouame). All. Iachini

ARBITRO: Fabio MARESCA (sez. di Napoli)

AMMONITI: 2' Strootman, 63' Zajc (G)

ESPULSI: 51' Ribery (F)

Il momento social del match

La partita in 6 momenti chiave

13' - LA SBLOCCA IL GENOA! MATTIA DESTRO! Spiovente di Zappacosta indirizzato al secondo palo, Scamacca ci arriva e in scivolata riesce a rimettere il pallone al centro: per Destro è un gioco da ragazzi sbloccare il match con un piattone dal centro dell'area!

23' - PAREGGIA LA FIORENTINA! VLAHOVIC! Lancio in profondità di Pezzella, sponda di testa di Castrovilli e sinistro ad incrociare del numero 9 viola che non lascia scampo a Perin!

36' - CACERES DALLA DESTRA! Conclusione dal lato corto dell'area che chiama Perin all'intervento con i pugni per mettere il pallone in angolo!

51' - ESPULSO RIBERY! Pestone durissimo ai danni di Zappacosta e cartellino rosso per il campione francese!

66' - BONAVENTURA DA DUE PASSI! Colpo di testa ravvicinato sullo spunto di Venuti: palla sopra la traversa non di molto!

87' - ZAPPACOSTA COL SINISTRO! Controllo in area e sinistro di potenza che non trova la porta!

MVP

Mattia DESTRO - Trova il gol che sblocca la gara, il decimo sigillo personale in questo campionato. Rompe un'astinenza durata sei giornate.

Vlahovic esulta con Castrovilli per il pareggio in Genoa-Fiorentina - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - VLAHOVIC: Ancora in gol il classe 2000: è lui il trascinatore di questa Fiorentina, la sua girata di sinistro è la prova lampante della sicurezza nei propri mezzi.

BOCCIATO - RIBERY: Primo tempo ordinato, l'intervento in ritardo ai danni di Zappacosta - però - gli costa carissimo. Errore grossolano per un giocatore del suo calibro.

